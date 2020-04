Ramon Roselly schreibt DSDS-Geschichte – Album kommt am 10. April

4,2 Millionen Fernsehzuschauer wurden am späten Samstagabend Zeugen einer vermutlich großen Karriere: Ramon Roselly (26, aka Ramon Kaselowsky) ist der neue RTL-Superstar 2020. Im großen Live-Finale der 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewann der Gebäudereiniger aus Zschernitz und ehemalige Artist mit überragenden 80,82 Prozent aller Zuschauerstimmen.

Ein solch hohen Stimmanteil hatte noch nie ein DSDS-Sieger vor ihm. In der ersten Liveshow gab’s für Ramon 51,16% der Stimmen, in der zweiten 46,79% Zuschauerstimmen und in der dritten 57,63 (Inkl. 5% Stimmenanteil von Dieter Bohlen).

Auf Platz 1 der Charts

Chiara D’Amico (18), Schülerin aus Frankfurt wurde Zweite, Joshua Tappe (25), Kundenberater aus Holzminden wurde Dritter und Paulina Wagner (22), Studentin aus Köln wurde Vierte.

Als „Superstar 2020“ bekommt Ramon nun einen Vertrag mit der Universal Music, der führenden Plattenfima der Welt und dazu obendrein auch noch 100.000 Euro Siegprämie.

Seine erste Single „Eine Nacht“, die von Altmeister Dieter Bohlen komponiert und produziert wurde, ist wie die Finalsongs seiner Mitstreiter schon seit Freitag als Download und Stream auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Die Siegersingle „Eine Nacht“ schnellte direkt auf den ersten Platz der Downloadcharts von Itunes und Amazon.

Romans erstes Album „Herzenssache“ erscheint schon am 10. April beim Universal-Schlagerlabel Electrola. In den nächsten Tagen singt er die restlichen Songs ein.

Bei Universal Music ist man megahappy: „Ramon Roselly verbindet seine sofort wiedererkennbare Stimme mit einer charismatischen Ausstrahlung und einem coolen Look zu einer zeitgemäßen, authentischen Schlager 3.0-Version“, heißt es im aktuellen Pressetext. „Ramon Roselly ist das Gesicht und die Stimme des Schlagers der neuen 20er Jahre!“

Somit steht einer großen Karriere ja nichts mehr im Wege.