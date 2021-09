Zwischen Bill und Tom Kaulitz fliegen die Fetzen

03.09.2021 11:12 Uhr

Bill und Tom Kaulitz starten gerade mit ihrem neuen Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" richtig durch. Die Zwillinge teilen sich eigentlich seit ihrer Geburt alles: Haus, Karriere, Freunde. Bei den sympathischen Brüdern läuft aber nicht immer alles harmonisch ab.

Bei Bill und Tom Kaulitz (32) könnte es aktuell nicht besser laufen: Ihr neuer Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ startete genau am Geburtstag der Zwillinge, Tom ist nach wie vor super happy mit Heidi, und Bill genießt sein Jetset-Life. Doch bei den Brüdern kann es auch mal richtig knallen.

Bill und Tom diskutieren, bis die Fetzen fliegen

Die berühmten Twins wirken oft so, als ob sie unzertrennlich seien – privat hängt aber auch bei den Tokio Hotel-Stars gelegentlich der Haussegen schief: „Auf jeden Fall. Wir sind Vollprofis im Diskutieren. Aber bei uns kann es auch mal knallen. Wir wissen beide immer alles besser. Wenn wir einer Meinung sind, ist alles super. Haben wir aber mal unterschiedliche Ansichten, dann kann es ungemütlich werden. Und dann gehen uns alle lieber aus dem Weg“, enthüllt Bill im Interview mit „t-online.de“.

Der Klum-Kaulitz Haushalt ist eine große Familie

Allzu lange gehen sich die zwei Brüder dann aber doch nicht aus dem Weg, wie der Sänger verrät: „Wir sehen uns ständig! Es vergehen selten 48 Stunden, ohne dass wir uns sehen.“ Auch mit Toms Ehefrau Heidi Klum (48) versteht sich Bill blendend. „Wir sind eine große Familie. Tom und ich kommen im Doppelpack. Unsere Partner haben uns immer zusammen kennengelernt“, plaudert der 32-Jährige aus.

Bill und Tom teilen sich auch die Partner

Für die zwei in Kalifornien lebenden Stars war schon früh klar, dass es sie nur im Doppelpack gibt. „Tom und ich sind so eng miteinander, manchmal ist das so, als wären wir ein einziger Mensch. Wenn man einen liebt, muss man den anderen auch lieben. Jeder Partner führt auch immer eine Beziehung mit dem Zwilling. Im besten Fall muss man sich also mit dem Zwilling verstehen. Ich glaube, anders geht es gar nicht“, erklärt Bill.

Tom hat wirklich großes Glück, in Heidi jemanden gefunden zu haben, der auch seinen Zwilling Bill vollständig akzeptiert und von den gemeinsamen Unternehmungen nicht genervt ist. Aber im Hause Klum kommt es wohl auf eine Person mehr oder weniger nicht an. (Bang)