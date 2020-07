Farid Bang: So sexy haben wir ihn noch nie gesehen

Farid Bang gönnt sich derzeit eine Auszeit in Barcelona. In einem Insta-Video hat der Rapper gerade gezeigt, wie er mit seinem heißen Body im Meer schwimmen gegangen ist.

Nachdem der Düsseldorfer zuletzt sein neues Album „Genkidama“ herausgebracht hat und einige Auto-Konzerte spielte, ist also Urlaub in Spanien angesagt. Dorthin ist der 34-Jährige vor wenigen Tagen allerdings nicht mit dem Privatjet, sondern ganz bescheiden mit dem Auto gereist, wie er in seiner Insta-Story gezeigt hat.

Quelle: instagram.com

Die Ladys rasten aus

Zur Freude der weiblichen Fans zeigt sich der Rapper während seines Trips auffallend oft oberkörperfrei. Besonders das Video, in dem der Musiker sich eine Abkühlung im Meer gönnt, brachte die Ladys ordentlich ins Schwitzen.

„Krankes Album und kranker Körper“, schreibt zum Beispiel eine Nutzerin. „Eine glatte zehn „, findet eine andere. Bleibt zu hoffen, dass der Fitnessfreak sein Sixpack während der Reise noch öfters präsentiert.