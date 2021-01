26.01.2021 09:35 Uhr

Palina Rojinski: ,,Meine Bude hat gebrannt und ist unbewohnbar“

Bei Palina Rojinski hat es gebrannt. Das hat die Schauspielerin gerade in einem Instagram-Video verraten.

Palina Rojinski (35) ist ein echtes Allround-Talent. Die Berlinerin ist nämlich nicht nur Schauspielerin, sondern auch Moderatorin und Astro-Expertin. In ihren Horoskop ,,Astrolinski“ liest die Beauty ihren Instagram-Followern eigentlich regelmäßig die Sterne. Zuletzt ist es um die gebürtige Russin allerdings etwas ruhiger geworden. In einem neuen Video hat sie jetzt erklärt, warum.

Wohnung ist unbewohnbar

,,Bei mir ist echt was Krasses passiert. Ich habe ja schon in meiner Story erzählt, dass ich momentan echt viel Stress habe. Jetzt fühle ich mich soweit zu erzählen, was los ist…Ich falle mal mit der Tür ins Haus: In meiner Wohnung hat es gebrannt und zwar so richtig. Seitdem ist die Wohnung unbewohnbar“, erklärte Palina ihren Anhängern sichtlich mitgenommen.

Der Schock sitzt tief

Was für ein Albtraum! Dementsprechend tief sitzt auch der Schock: ,, Ich bin noch dabei, das zu verarbeiten. Es ist kurz vor Silvester passiert…“ Die Ursache für den Brand hat Palina Rojinski allerdings nicht verraten. Auch darüber, wo sie zurzeit unterkommt, hielt sich die Moderatorin bedeckt. Da die 35-Jährige ihr Privatleben aber generell weitestgehend unter Verschluss hält, ist das wenig verwunderlich.

Stiehlt Palina Rojinski Thomas Gottschalk die Show?

Am 26. Januar ist Palina übrigens wieder im Fernsehen zu sehen. In der neuen Quiz-Show ,,Wer stiehlt mir die Show?“ versucht die Beauty-Queen in dieser Woche Thomas Gottschalk vom Thron zu stoßen. Der konnte sich in der vergangenen Folge gegen Joko Winterscheidt durchsetzen. Neben Palina und Joko werden außerdem auch wieder Elyas M’Barek sowie eine Wildcard-Gewinnerin antreten.

Galerie

Neue Folge mit Günther Jauch?

Die Vorschau verspricht jedenfalls mal wieder beste Unterhaltung. Neben Klaas Heufer-Umlauf soll Gottschalk laut der Nachrichtenagentur ,,spot on news“ in dieser Woche sogar von TV-Urgestein Günther Jauch unterstützt werden.

Sendehinweis

,,Wer stiehlt mir dir Show “ läuft am 26. Januar ab 20.15 auf ProSieben.

(JuC)