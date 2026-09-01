Die schönsten Herbstziele, die man bequem mit dem Zug erreicht

Sebastian Wagner | 01.09.2026, 10:34 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Wenn sich die Blätter bunt färben, die Temperaturen milder werden und die großen Sommer-Touristenströme nachlassen, beginnt die ideale Zeit für Städtereisen und Natururlaube. Der Herbst verleiht vielen Regionen Europas einen ganz besonderen Charme.

Wer jetzt verreisen möchte, muss weder ins Flugzeug steigen noch stundenlang im Autobahnstau stehen. Viele der schönsten Herbstziele lassen sich bequem, umweltfreundlich und entspannt mit der Bahn erreichen. Hier findest du die besten Inspirationen für deine nächste Herbstreise auf Schienen.

1. Südtirol und das Trentino – Kulinarischer Herbst in den Alpen

Die Bergwelt Norditaliens zeigt sich im September und Oktober von ihrer schönsten Seite. Wenn in den Tälern die Wein- und Apfelernte beginnt, lädt die Region zum traditionellen „Törggelen“ ein – dem gemütlichen Genießen von jungem Wein, Kastanien und regionalen Spezialitäten.

Dank der hervorragend ausgebauten EuroCity-Verbindungen über den Brenner lassen sich die Alpen bequem und stressfrei mit dem Zug überqueren.

Bozen, die Landeshauptstadt Südtirols, ist von München aus in knapp vier Stunden mit einer Direktverbindung erreichbar. Brixen bietet sich als idealer Ausgangspunkt für herbstliche Wanderungen in den Dolomiten an und liegt ebenfalls direkt an der Brennerstrecke. Trient, weiter südlich gelegen, begeistert mit italienischem Flair und der Nähe zu zahlreichen Weinbergen.

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2. Prag und das Elbsandsteingebirge – Kultur und goldene Wälder

Die „goldene Stadt“ Prag macht ihrem Namen im Herbst alle Ehre. Historische Gebäude im warmen Licht der Herbstsonne und deutlich weniger Besucher in den Altstadtgassen schaffen perfekte Bedingungen für entspannte Entdeckungstouren.

Die Anreise mit dem EuroCity aus Berlin oder Dresden ist bereits ein Erlebnis für sich. Die Strecke führt durch das malerische Elbtal und bietet unterwegs beeindruckende Ausblicke.

Ein Zwischenstopp in Bad Schandau lohnt sich besonders für einen Ausflug in die Sächsische Schweiz und zur berühmten Basteibrücke, die im Herbst von bunten Wäldern umgeben ist. Wer direkt nach Prag weiterreisen möchte, erreicht vom Berliner Hauptbahnhof das Zentrum der tschechischen Hauptstadt in etwa viereinhalb Stunden.

3. Paris und das Loire-Tal – Romantik abseits der Hochsaison

Paris ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert, doch im Herbst zeigt sich die französische Hauptstadt von einer besonders entspannten Seite. Die Parks, darunter der Jardin du Luxembourg, leuchten in warmen Farben, und an beliebten Sehenswürdigkeiten sind die Wartezeiten meist deutlich kürzer als in der Hauptsaison.

Mit ICE oder TGV geht es schnell und komfortabel direkt ins französische Bahnnetz.

Von Frankfurt am Main oder Stuttgart dauert die Fahrt nach Paris weniger als vier Stunden. Wer die Reise fortsetzen möchte, erreicht vom Pariser Bahnhof Montparnasse in rund einer Stunde die Stadt Tours – den Ausgangspunkt für Ausflüge zu den berühmten Loire-Schlössern mit ihren farbenprächtigen Herbstgärten.

Wie planst du deine Herbstreise am einfachsten?

Internationale Bahnreisen erfordern häufig die Suche auf den Webseiten verschiedener ausländischer Bahngesellschaften. Sprachbarrieren und unterschiedliche Tarifsysteme können die Planung schnell kompliziert machen.

Wer diesen Aufwand vermeiden möchte, kann seine Tickets bequem über https://www.heytrip.de/ buchen. Die offizielle Partnerplattform der Deutschen Bahn bündelt die Angebote großer europäischer Eisenbahnunternehmen wie der DB oder PKP Intercity.

Besonders praktisch für spontane Herbstreisen: Die Buchung funktioniert vollständig ohne Registrierung. Nach dem Kauf wird das digitale Ticket inklusive Reservierungsnummer per E-Mail und SMS direkt auf das Smartphone gesendet und ist somit jederzeit griffbereit. Die Bezahlung ist flexibel möglich – unter anderem per PayPal, Apple Pay oder Kreditkarte.

Warum ist die Bahn die beste Wahl für den Herbst?

Der Herbst lädt dazu ein, langsamer zu reisen und bereits die Fahrt als Teil des Urlaubserlebnisses zu genießen. Wer sich für die Bahn entscheidet, kann die Reisezeit zum Lesen, Arbeiten oder einfach zum Beobachten der vorbeiziehenden Landschaft nutzen.

Mit der passenden Route und einer unkomplizierten Ticketbuchung steht den herbstlichen Entdeckungen in Europa nichts mehr im Weg. Pack die Koffer, speichere dein Ticket digital auf dem Smartphone und genieße die goldene Jahreszeit!