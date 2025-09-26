Diese Promis haben ein gemeinsames Hobby

Poker ist längst kein Spiel mehr, das ausschließlich von Profis gespielt wird. Immer häufiger zieht es auch bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Film, Musik und Fernsehen an den Tisch. Für sie ist nämlich die Mischung aus Strategie, Nervenkitzel und Wettkampf ein besonderer Reiz. Während manche nur gelegentlich eine Runde wagen, nehmen andere das Pokerspiel ausgesprochen ernst und erzielen dabei auch vorzeigbare Erfolge.

Fußballstars mit Kartenleidenschaft

Unter den Sportlern ist Neymar Jr. wohl der prominenteste Vertreter. Der brasilianische Stürmerstar zeigt auch am Pokertisch Ehrgeiz. Der ehemalige Botschafter von PokerStars trat bei großen Turnieren an und teilt seine Begeisterung für das Spiel auch offen in den sozialen Medien. So verfolgen Millionen Fans, wie er zwischen Training und Spielen am Pokertisch sitzt.

Auch der deutsche Ex-Nationalspieler Max Kruse hat eine tiefe Verbindung zum Pokerspiel. Für ihn ist das Spiel längst mehr als nur ein Zeitvertreib. Kruse tritt regelmäßig bei internationalen Turnieren an und konnte bislang mehr als 550.000 US Dollar an Preisgeldern gewinnen. Seine Disziplin und vor allem auch sein taktisches Denken, die ihn als Fußballer ausgezeichnet haben, überträgt er erfolgreich auf den grünen Filz.

Musiker und Produzenten mit Poker-Erfolgen

Überraschend groß ist die Liste prominenter Musiker, die ihre Leidenschaft für das Pokerspiel entdeckt haben. An erster Stelle steht Steve Albini, der legendäre Produzent von Bands wie Nirvana oder den Pixies. Albini gewann nicht nur ein, sondern gleich zwei WSOP-Bracelets und zwar 2018 und 2022. Damit gehört er zu den wenigen Stars, die den Sprung vom Musikstudio ins Rampenlicht der Pokerwelt geschafft haben.

Auch Jan Delay, hierzulande vor allem für seine musikalischen Projekte bekannt, wurde bereits bei Promi-Events am Kartentisch gesichtet. Auch wenn ihm noch der große Titel fehlt, doch seine Auftritte zeigen, dass Poker auch für Künstler eine spannende Herausforderung darstellt.

Schauspieler und Autoren zwischen Bühne und Pokerfloor

Im internationalen Rampenlicht hat sich Jennifer Tilly einen Namen gemacht. Die Oscar-nominierte Schauspielerin ist bis heute die einzige Hollywood-Darstellerin, die ein WSOP-Bracelet erringen konnte. Ihr Sieg im Ladies Event im Jahr 2005 ist legendär. Auch in den Jahren danach blieb sie dem Spiel treu.

Ein außergewöhnliches Kapitel schrieb auch James McManus. Ursprünglich war der Journalist damit beauftragt, über die World Series of Poker zu berichten. Doch statt nur darüber zu schreiben, kaufte er sich selbst ins Turnier ein und erreichte sensationell den Finaltisch. Seine Erlebnisse verarbeitete er später in dem Buch „Positively Fifth Street“, das heute als Klassiker in der Pokerliteratur gilt.

Ein weiteres Gesicht, das viele mit Comedy verbinden, ist Jason Alexander. Der Schauspieler, bekannt aus der Kultserie „Seinfeld“, ist seit Jahren bei Charity-Turnieren aktiv. Auch wenn er nie die großen Titel holen konnte, beweist er bei Promi-Events stets solide Fähigkeiten und sorgt für Unterhaltung.

Promis aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Im deutschsprachigen Raum muss man sofort an Stefan Raab denken. Mit seiner TV total PokerStars.de-Nacht brachte er das Spiel einem Millionenpublikum näher. In seiner Sendung traten regelmäßig Stars aus verschiedenen Bereichen gegeneinander an und Poker wurde zum festen Bestandteil der Abendunterhaltung. Mit „Raabs Pokernacht“ schaffte er dann 2025 das viel beachtete Comeback. Raab hat definitiv dazu beigetragen, dass das Interesse im deutschsprachigen Raum stark gestiegen ist. Vor allem ist auch die Zahl der Spieler gestiegen, die dann erst einmal im Online Casinos ganz ohne Limits die eine oder andere Strategie ausprobiert haben. Denn Poker wird in der Regel in jedem Online Casino angeboten – in unterschiedlichen Varianten und mit unterschiedlichen Einsätzen.

Eine moderne Variante des Poker-Entertainments liefert Jens „Knossi“ Knossalla. Der Streamer begeistert auf Twitch ein Millionenpublikum und veranstaltet Poker-Events, die Stars und Fans gleichermaßen angelockt haben.

Darüber hinaus tauchten Namen wie Oliver Pocher, Tim Mälzer oder der österreichische Fußballstar Toni Polster immer wieder bei Promi-Turnieren auf. Auch wenn sie Poker in erster Linie als Unterhaltung betrachten, zeigen sie, dass das Spiel unterschiedlichste Persönlichkeiten anzieht.