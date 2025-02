Immer wieder bröckeln die Fassaden: Die scheinheilige Welt der Influencer

Sebastian Wagner | 21.02.2025, 11:39 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Sie haben perfekte Haut, schicke Klamotten, traumhafte Reisen – und natürlich den perfekten Lifestyle. Influencer sind die neuen Stars unserer Zeit, die mit ein paar Klicks Millionen erreichen. Sie testen Beauty-Produkte, zocken live vor Hunderttausenden, schaukeln auf Luxusyachten oder geben Finanz- und Gesundheits-Tipps (trotz fehlender Qualifikation). Doch was passiert, wenn die Hochglanzwelt zu bröckeln beginnt? Wenn sich herausstellt, dass die „echte Empfehlung“ eigentlich ein bezahltes Werbepaket ist oder der angeblich spontane Content vorgeplant wurde? Willkommen in der scheinheiligen Welt der Influencer – einer Mischung aus Entertainment, Verkaufsstrategie und Drama pur.

Von Beauty-Gurus bis Laien-Stuntmen: Eine bunte (und profitable) Welt

Die Influencer-Welt ist riesig und so divers wie die Ausreden nach einem Skandal. Während manche ihre Follower mit Schminktipps und Yoga-Posen begeistern, jonglieren andere mit Kryptowährungen oder stürzen sich buchstäblich kopfüber in die nächste Herausforderung – sei es ein neues Gaming-Turnier oder ein halsbrecherischer Stunt.

Im Gaming- und iGaming-Bereich werden Live-Streams von Minecraft bis hin zu Online-Casinos zelebriert. Die Zuschauer lieben es, ihren Idolen beim Zocken zuzusehen, Tipps zu bekommen oder mit deren Hilfe die besten Casinos ohne LUGAS zu finden, in denen man verantwortungsvoll und ganz einfach spielen kann. Viele wollen auch einfach nur die unterhaltsamen Reaktionen der Streamer zu genießen. MontanaBlack (Marcel Eris) ist einer der bekanntesten Vertreter der Gaming-Szene. Mit seinen Streams und Reaktionsvideos verdient er Millionen.

In der Beauty- & Fashion-Welt dreht sich alles um den perfekten Glow, die neueste Vegan-Creme, die „garantiert“ 10 Jahre jünger macht und natürlich die 30.000.00ste Collab mit einem Fast-Fashion-Giganten. Wer es geschickt anstellt, kann mit seiner eigenen Lippenstift-Kollektion oder einem Parfum-Deal Millionen scheffeln – oder eben in einen handfesten Skandal geraten.

Dann gibt es da noch die Stunt- & Abenteuer-Influencer, die sich von Hochhäusern abseilen oder mit brennenden Reifen Skateboard fahren – je spektakulärer, desto besser. Dass es dabei hin und wieder zu Unfällen kommt, gehört fast schon zur Jobbeschreibung. Die Hauptsache ist, dass die Kamera läuft und der Clip viral geht.

Nicht zu vergessen: Die Finanz- und Krypto-Gurus. Sie versprechen, dass jeder mit ihrem Geheimtipp zum Millionär wird, präsentieren dubiose Trading-Plattformen und lassen sich für Werbe-Deals kräftig bezahlen. Ironischerweise landen nicht wenige von ihnen am Ende selbst im Minus oder – noch besser – vor Gericht, weil ihre „bahnbrechenden Strategien“ doch eher nach Pyramidensystem als nach seriöser Investition klangen.

Kurz gesagt: Die Social-Media-Landschaft ist eine Mischung aus Shopping-Kanal, Reality-Show und Hochseilakt ohne Netz. Wer sich in diesem Zirkus hält, ist entweder extrem talentiert – oder einfach nur verdammt gut darin, seine Follower bei Laune zu halten.

Video News

Drama, Baby! Wenn der Lack ab ist

Was wäre eine Welt voller Selbstdarsteller ohne ein bisschen Drama? Kein Monat vergeht, ohne dass einer der schillernden Social-Media-Stars über ein selbst kreiertes Fettnäpfchen stolpert. Einige Highlights:

Anna Paul vs. Mikaela Testa:

In Australien flogen kürzlich wieder virtuell die Fetzen. Mikaela Testa warf ihrer einstigen BFF Anna Paul vor, ihre Follower mit fragwürdigen Cash-Giveaways in Richtung OnlyFans zu locken. Das Resultat? Anna verlor innerhalb weniger Wochen über 600.000 Follower.

Chiara Ferragni und der angebliche Charity-Betrug:

Es klang nach einer perfekten Win-Win-Situation – ein Influencer-Produkt kaufen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Doch genau daran gibt es nun massive Zweifel: Chiara Ferragni, eine der größten Mode-Influencerinnen weltweit, musste sich erst kürzlich gegen Vorwürfe verteidigen, dass ihre angeblichen Charity-Aktionen nicht ganz so selbstlos waren, wie sie vorgab. Sie wird beschuldigt, unter dem Deckmantel wohltätiger Zwecke irreführende Verkaufsaktionen für Pandoros und Ostereier durchgeführt zu haben – die versprochenen Spenden sollen dabei nicht wie angekündigt geflossen sein. Ihre erste Gerichtsverhandlung ist für den 23. September 2025 angesetzt.

Krystal Joyce’s Umkleide-Fiasko:

Die irische Influencerin Krystal Joyce wollte nur gemütlich shoppen gehen – bis ein Sicherheitsmann den Vorhang ihrer Umkleidekabine aufriss. Peinlich für sie, noch peinlicher für das Geschäft, das ihr eine Entschädigung von 21.000 US-Dollar zahlen musste.

Während international die Skandale toben, war auch Deutschland 2024 von einer Influencer-Kontroverse geprägt: Anni The Duck. Die Cosplay- und Gaming-Influencerin wurde von ehemaligen Freundinnen beschuldigt, sich unangemessen verhalten zu haben – von Manipulation bis hin zu Mobbing-Vorwürfen. Der mediale Aufschrei war groß, Sponsoren wandten sich ab, und Anni zog sich kurzzeitig zurück. Doch wie so oft in der Social-Media-Welt: Ein paar Monate Funkstille, ein gut inszeniertes Comeback – und alles ist vergeben und vergessen.

Ob Skandale, Werbelügen oder inszenierte Freundschaftskrisen – die Social-Media-Maschine läuft weiter. Und während Influencer einerseits als Vorbilder gefeiert werden, zeigt sich oft genug, dass die glänzende Fassade nicht mehr als ein perfekt kuratierter Instagram-Filter ist. Und wir? Wir scrollen weiter, lachen über die Absurditäten – und machen beim nächsten Shitstorm große Augen.

Quellen:

https://www.bild.de/unterhaltung/bildgg/montanablack-im-steckbrief-so-wurde-er-zu-deutschlands-streaming-star-630f3fef69479f178aa8a397

https://people.com/what-happened-to-david-dobrik-8771345

https://nypost.com/2024/10/22/world-news/russian-queen-of-crypto-stole-22m-to-fund-ukrainian-army-reports/

https://www.bild.de/news/ausland/krypto-gruender-do-kwon-auslieferung-in-die-usa-nach-milliardenschaden-676ef1b8c059a706506365e5

https://www.huffingtonpost.es/life/influencers-celebrities/la-influencer-chiara-ferragnia-juzgada-supuesta-estafa-pandoro.html

https://www.dasding.de/newszone/anni-the-duck-hoert-auf-streaming-statement-100.html

https://www.morgenpost.de/panorama/article406699188/fans-ueberrascht-skandal-influencerin-gibt-fruehes-comeback.html

https://nypost.com/2025/02/18/lifestyle/20-year-old-influencer-humiliated-after-dressing-room-incident-wins-big-pay-out/

https://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/anna-paul-flees-the-country-amid-spat-with-bestfriend-mikaela-testa/news-story/1689b96b5842b1b8db4774380afba739