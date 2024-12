Nikolay Karpenko – Biografie, beruflicher Werdegang und Ansätze

Sebastian Wagner | 09.12.2024, 17:07 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Nikolay Karpenko: Wie der Umgang mit Finanzen bei der Herculis-Gruppe aussieht

Firmenname Name des Landes Eintragungsland Branche Anleihenschuld Karpenko Nikolay Viktorovich Russland Russland Andere Branchen –

Nikolay Karpenko ist der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter der Herculis Group

Video News

Biographie

Nikolay Karpenko war 2009 Mitbegründer der Herculis Group, einem Unternehmen, das sich auf Gelddienstleistungen in Europa konzentriert. Nach Jahren im personalisierten Bankgeschäft entwickelte er die Struktur zu einer Allround-Vermögensverwaltungsplattform, die in der Schweiz und Liechtenstein tätig ist. Heute leitet Nikolay Karpenko fünf europäische Niederlassungen, die internationale Kunden durch Anlageverwaltung, sichere Aufbewahrung und Treuhanddienste betreuen.

Inhalt:

– Aufbau von Fachwissen durch westliche Schulbildung

– Karpenko Nikolay: Gründerjahre im russischen Finanzwesen

– Schaffung einer Schweizer Finanzdienstleistungsplattform

– Karpenko Nikolay Viktorovich: Aufbau einer gesamteuropäischen Präsenz

– Innovation in der privaten Vermögensverwaltung: Ein kundenorientierter Ansatz

– Nikolay Viktorovich Karpenko: Perspektiven und Chancen für den europäischen Markt

– Die wichtigsten Punkte und die gemeinsame Frage aus der Geschichte von Nikolay Viktorovich Karpenko

Aufbau von Fachwissen durch westliche Schulbildung

Beruf Finanzielle Vermögensverwaltung bei der Herculis-Gruppe Name Nikolay Karpenko – Karpenko Nikolay – Nikolay Viktorovich Karpenko – Karpenko Nikolay Viktorovich – Николай Карпенко – Карпенко Николай – Николай Викторович Карпенко – Карпенко Николай Викторович – Nikolai Karpenko – Karpenko Nikolai – Nikolai Viktorovich Karpenko – Karpenko Nikolai Viktorovich Geburtsdatum 26. März 1972 Bildung Abschluss in Rechtswissenschaften (1996)

Promotion in Politikwissenschaft (Lomonossov MSU, 2002)

Executive MBA (London Business School, 2010)

Treuhandverwaltung (Gesellschaft der Treuhand- und Nachlasspraktiker, 2018) Hobbys Schwimmen, Kunst, Sprachen Datenquellen Gesprochene Sprachen Russisch, Französisch, Deutsch, Englisch Geschlecht Männlich Karriere 1996-1997 Stins Coman Corp.

1997-1998 NIKOil Investitionsgesellschaft

1998-1999 Rodina Joint Stock Commercial Bank (Rechtsexperte)

1999-2005 NIKOil Investment Banking Gruppe

2005-2010 Uralsib Privatbank

2009-heute Herculis-Gruppe Derzeitige Position Geschäftsführender Gesellschafter und Vorstandsmitglied der Herculis-Gruppe (Schweiz)

Nikolay Karpenko ist der Ansicht, dass die Grundlage seines heutigen Fachwissens in seinem Engagement für eine westliche Finanzausbildung liegt. Zwischen 2008 und 2010 absolvierte er das Executive MBA-Programm an der London Business School und besuchte Kurse sowohl in Dubai als auch in London. Das strenge Programm kombinierte theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen, wobei Karpenko Nikolay in 40 % seiner Kurse Einsen erzielte. Das Programm erwies sich als besonders wertvoll für die Entwicklung seiner globalen Perspektive auf die Finanzmärkte und grenzüberschreitende Vermögensverwaltungsstrategien.

Auf dieser akademischen Grundlage aufbauend, absolvierte Nikolay Karpenko von 2014 bis 2018 spezielle Zertifizierungen, die für europäische Finanzgeschäfte entscheidend sind. Er absolvierte eine umfassende Ausbildung bei der Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) in Genf, Schweiz. Diese Organisation vertritt über 20.000 Treuhand- und Nachlassverwalter in mehr als fünfzig Ländern und setzt globale Standards für diesen Berufsstand. Der erfolgreiche Abschluss des STEP-Diplomprogramms mit Auszeichnung qualifizierte Karpenko Nikolay für die TEP-Bezeichnung – das branchenweit anerkannte Gütesiegel für Fachleute im Bereich Treuhand- und Nachlassmanagement.

Neben der formalen Ausbildung konzentrierte sich Karpenko Nikolay Viktorovich stets auf die Entwicklung praktischer Fähigkeiten. Er erwarb ein Zertifikat für individuelle Kundenbetreuung und absolvierte eine Fortbildung in Motivationsmanagement. Seine Sprachkenntnisse wurden erweitert, so dass er nun fliessend Englisch spricht und auch Deutsch und Französisch beherrscht, was für die Arbeit im mehrsprachigen Finanzumfeld der Schweiz unerlässlich ist. Diese Kombination aus technischem Fachwissen und Kommunikationsfähigkeiten erwies sich als entscheidend für den Aufbau von Beziehungen zu internationalen Kunden und Partnern.

Diese Bildungsinvestitionen sollten sich als entscheidend erweisen, als Nikolay Viktorovich Karpenko begann, seine europäische Finanzdienstleistungsplattform aufzubauen.

Karpenko Nikolay: Gründerjahre im russischen Finanzwesen

1996, nach Abschluss seines ersten Studiums der Rechtswissenschaften in Moskau, begann Nikolay Viktorovich Karpenko seine Karriere im Finanzbereich als Rechtsanwalt bei Stins Coman Corp. und war dort für internationale Geschäfte und Bankunterlagen zuständig. Im Jahr 1997 wechselte Nikolay Karpenko zur NikOil Investment Company, wo er die Verwaltung ausländischer Unternehmen leitete und Fachkenntnisse in der internationalen Steuergesetzgebung für mehrere europäische Länder erwarb.

1999 trat Nikolay Karpenko in die neu gegründete Private-Banking-Abteilung der NikOil ein und konzentrierte sich auf Steuerfragen für vermögende Privatpersonen. Zwischen 2000 und 2003 stieg Karpenko Nikolay Viktorovich von der Leitung des Steuerberatungsbüros zum Senior Vice President auf, wobei er seine Kompetenzen im Kundenportfoliomanagement ausbaute und das Dienstleistungsangebot der Bank erweiterte.

Im Jahr 2005 wechselte Nikolay Viktorovich Karpenko zur Uralsib Asset Management (die die Privatbank innerhalb der NikOil übernommen hatte), wo er Direktor und Leiter des Front Office wurde. In dieser Funktion gehörten zu seinen Hauptaufgaben:

– Entwicklung und Umsetzung von Strategien

– Erweiterung des Portfolios und Kundenbetreuung

– Festlegung von Verkaufszielen und Leistungskennzahlen

– Beaufsichtigung der Wachstumsstrategien des Portfolios

Im Jahr 2006 übernahm Karpenko Nikolay die Leitung der Privatbank. In dieser Funktion führte er seine früheren Aufgaben fort und begann auch, alle Bankgeschäfte zu überwachen.

Auf der Suche nach neuen Horizonten jenseits seines Heimatlandes Russland begann Nikolay Karpenko während seines EMBA-Studiums, Pläne für eine unabhängige Schweizer Verwaltungsgesellschaft zu schmieden. Seine Erfahrungen sollten bald den Grundstein für ein neues Unternehmen im Bereich der europäischen Finanzdienstleistungen legen.

Schaffung einer Schweizer Finanzdienstleistungsplattform

Im Jahr 2009 gründete Nikolay Viktorovich Karpenko zusammen mit einem lokalen Partner die Vermögensverwaltungsgesellschaft Herculis Partners SA in der Schweiz und zog sich damit vollständig aus allen geschäftlichen Aktivitäten in Russland zurück. Das erste Büro des Unternehmens wurde im Nordwesten des Landes eröffnet, wo bereits bestehende Geschäftsbeziehungen den Übergang zu einem neuen Unternehmen erleichterten.

Im Mai 2010 erlangte Karpenko Nikolay die Mitgliedschaft im Schweizerischen Verband der Vermögensverwalter (VSV), was es Herculis Partners SA ermöglichte, als voll lizenzierte Vermögensverwaltungsgesellschaft zu agieren. Dieser entscheidende regulatorische Meilenstein ermöglichte es der Firma, mit der Betreuung vermögender Kunden und der Verwaltung umfangreicher Anlageportfolios zu beginnen. Anfangs konzentrierte man sich auf die Betreuung von Kundenportfolios im Ausland, wobei Nikolay Karpenko die Dienstleistungen schrittweise auf ein umfassendes Portfoliomanagement ausweitete.

In diesen frühen Jahren erkannte Karpenko Nikolay Viktorovich die Notwendigkeit, verschiedene Aspekte der Vermögensverwaltung zu trennen, um die Bedürfnisse der Kunden besser zu erfüllen. Dies führte dazu, dass verschiedene operative Abteilungen für das rechtliche Risikomanagement, die Überwachung der Finanzanlagen und die Lagerung von Sachwerten eingerichtet wurden. Nikolay Viktorovich Karpenko erwarb eine Freihafenlizenz für die Lagerung von Edelsteinen und Gemälden und erweiterte damit das Dienstleistungsangebot des Unternehmens um spezielle, sichere Lagermöglichkeiten.

Zwischen 2014 und 2022 baute Karpenko Nikolay Viktorovich die Dienstleistungsmatrix des Unternehmens systematisch aus. Die Erweiterung umfasste:

– 2014: Gründung der Herculis Fiduciaries AG für Treuhand- und Buchhaltungsdienstleistungen

– 2016: Einführung von Herculis Guardians SA für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen

– 2022: Gründung der Herculis Advisers AG für die europäische Vermögensverwaltung

Heute hat sich die strategische Vision von Nikolay Viktorovich Karpenko zu einer Gruppe mit fünf Niederlassungen in der Schweiz und im benachbarten Liechtenstein entwickelt, die vierzehn Fachleute beschäftigt. Mit dieser Expansion in mehrere Länder ist das Unternehmen in der Lage, eine wachsende Zahl von europäischen und internationalen Unternehmern zu bedienen, die umfassende Vermögensverwaltungslösungen suchen.

Gegründet Name Spezialisierung 2009 Herculis Partners SA Verwaltung von Vermögenswerten, M&A 2014 Herculis Treuhänder AG Treuhand- und Buchhaltungsdienstleistungen 2016 Herculis Guardians SA Lagerung von Wertsachen, Goldanlagen 2022 Herculis Advisers AG Vermögensverwaltung in Europa

01 HERCULIS PARTNERS SA 02 HERCULIS FIDUCIARIES AG 03 HERCULIS GUARDIANS SA 04 HERCULIS ADVISORS AG

Karpenko Nikolay Viktorovich: Aufbau einer gesamteuropäischen Präsenz

Im Jahr 2014 begann Nikolay Viktorovich Karpenko mit der Umsetzung einer ehrgeizigen Expansionsstrategie in den wichtigsten Schweizer Finanzzentren. Neben dem ursprünglichen Standort in Porrentruy eröffnete Karpenko Nikolay strategisch Büros in Zürich, Genf und Lugano, um Kunden in der gesamten deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz zu betreuen. Die fünfte Niederlassung in Vaduz, Liechtenstein, erweiterte die Reichweite der Gruppe auf einen wichtigen europäischen Finanzplatz, der für seine ausgefeilten Fondsverwaltungsvorschriften bekannt ist.

Jeder Standort wurde gewählt, um spezifische regionale Vorteile zu nutzen. Im Jahr 2016 richtete Nikolay Karpenko spezialisierte Sicherheitslager ein und reagierte damit auf die wachsende Nachfrage nach physischem Vermögensschutz ausserhalb des traditionellen Bankensystems. Bis 2022 erwarb das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen für die Verwaltung von Investmentfonds und börsengehandelten Produkten in der gesamten EU und behielt gleichzeitig den Zugang zu Schweizer Anlegern bei.

Die länderübergreifende Präsenz erwies sich als besonders wertvoll für grenzüberschreitende Geschäfte. Nikolay Viktorovich Karpenko strukturierte das Geschäft so, dass es von komplementären regulatorischen Rahmenbedingungen profitiert. So erleichtert beispielsweise die liechtensteinische Niederlassung den Fondsvertrieb in der gesamten EU, während die Schweizer Niederlassungen traditionelle Private-Banking-Dienstleistungen und sichere Aufbewahrungslösungen anbieten. Diese Struktur ermöglicht es den Kunden, verschiedene Dienstleistungen in verschiedenen Ländern in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig die lokalen Vorschriften einzuhalten.

Die Marktdurchdringung konzentrierte sich in erster Linie auf europäische und internationale Unternehmer, die anspruchsvolle Vermögensverwaltungslösungen suchten. Anstatt direkt mit großen Banken zu konkurrieren, konzentrierte sich Karpenko Nikolay auf das mittelgroße Segment und arbeitete mit Institutionen zusammen, die ein Vermögen zwischen 50 und 150 Milliarden Dollar verwalten. Diese Strategie ermöglichte einen persönlicheren Service und gleichzeitig einen direkten Zugang zur Geschäftsleitung und zu wichtigen Entscheidungsträgern.

Innovation in der privaten Vermögensverwaltung: Ein kundenorientierter Ansatz

Im Jahr 2016 führte Nikolay Viktorovich Karpenko einen besonderen Ansatz für die Nachlassplanung ein, der einen entscheidenden Bedarf in der privaten Vermögensverwaltung abdeckt. Das von Nikolay Karpenko entwickelte System ermöglicht es Kunden, physische Vermögenswerte wie Gold über spezielle Schließfächer direkt an die Erben zu übertragen, wobei die Zugangsdokumente treuhänderisch verwahrt werden, bis bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Bis 2020 war die Sicherheitsinfrastruktur zu einem Eckpfeiler des Dienstleistungsangebots der Gruppe geworden.

Nikolay Karpenko richtete außerhalb des traditionellen Bankensystems befestigte Tresore ein, in denen Wertgegenstände von Edelmetallen bis hin zu Kunstwerken sicher gelagert werden. Diese Dienstleistung wurde in die breitere Vermögensverwaltungsplattform von Karpenko Nikolay Viktorovich integriert, so dass die Kunden Sachwerte als Teil ihres diversifizierten Portfolios aufbewahren und gleichzeitig ein Höchstmaß an Privatsphäre und Schutz gewährleisten können.

Die Entwicklung von Private-Equity-Fonds-Strukturen stellte eine weitere Innovation in der Kundenbetreuung dar. Über die Herculis Advisers AG schuf Nikolay Viktorovich Karpenko Investmentvehikel, die groß angelegte Direktinvestitionen unter Wahrung der Anonymität der Kunden vereinfachen. Das System ermöglicht es den Anlegern, sich über ihre Banken zu beteiligen, wobei die Firma von Nikolay Karpenko alle notwendigen „Know Your Customer„-Verfahren und das aufsichtsrechtliche Meldewesen verwaltet, ohne die Privatsphäre zu gefährden.

Zu den jüngsten Entwicklungen gehört die Expansion in die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen mit Nikolay Karpenko als geschäftsführendem Gesellschafter positioniert sich an der Schnittstelle zwischen traditionellem und aufstrebendem Finanzwesen und nutzt die Vorteile der fortschrittlichen Regelungen der Schweiz und Liechtensteins in Bezug auf Krypto-Assets. Dieser zukunftsweisende Ansatz ermöglicht es den Kunden, neue Anlageklassen in ihre Portfolios zu integrieren und gleichzeitig die Sicherheitsstandards des traditionellen Bankwesens zu wahren.

Nikolay Viktorovich Karpenko: Perspektiven und Chancen für den europäischen Markt

Im Jahr 2024 sieht Nikolay Viktorovich Karpenko die europäische Vermögensverwaltungslandschaft eher durch die Linse eines gemessenen Wachstums als einer schnellen Expansion. Während die asiatischen Finanzzentren einen jährlichen Anstieg ihres Kundenstamms von bis zu zehn Prozent verzeichnen, stellt Nikolay Karpenko fest, dass die bescheideneren Wachstumsraten der Schweiz die Konzentration auf Dienstleistungsqualität und regulatorische Stabilität widerspiegeln.

Die Abkehr vom Bankgeheimnis hat die Wettbewerbslandschaft umgestaltet. Laut Karpenko Nikolay Viktorovich unterscheiden sich erfolgreiche Unternehmen heute eher durch ein effizientes Portfoliomanagement und beständige Erträge als durch Datenschutzgarantien. Dieser Wandel hat vor allem mittelgroße Institute begünstigt, die anspruchsvolle Dienstleistungen mit persönlicher Betreuung kombinieren können.

Mit Blick auf die Zukunft verfolgt Nikolay Karpenko einen bewussten Ansatz für organisatorisches Wachstum. Er folgt der Philosophie, dass Unternehmen mit mehr als hundert Mitarbeitern weniger überschaubar werden, und setzt auf operative Effizienz statt auf Größe. Dies entspricht dem Schweizer Geschäftsmodell, bei dem Firmen mit einem Dutzend Mitarbeitern fast das gesamte Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften, was eine flexible Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen ermöglicht.

Die Zukunft der europäischen Vermögensverwaltung, so wie sie sich Karpenko Nikolay Viktorovich vorstellt, liegt in der Integration traditioneller und neuer Finanzdienstleistungen. Da die Schweiz und Liechtenstein umfassende Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte entwickeln, sind etablierte Vermögensverwaltungsfirmen in einer einzigartigen Position, um herkömmliche Bankgeschäfte mit innovativen Finanzprodukten zu verbinden. Diese Entwicklung verspricht, dass Europa seine Position als weltweit führender Vermögensverwalter beibehält und sich gleichzeitig an die Kundenbedürfnisse der nächsten Generation anpasst.

Die wichtigsten Punkte und die gemeinsame Frage aus der Geschichte von Nikolay Viktorovich Karpenko

– Er zeichnete sich in seinen EMBA-Kursen an der London Business School aus.

– Er hat mehrsprachige Fähigkeiten entwickelt, darunter fließendes Englisch und Arbeitskenntnisse in Deutsch und Französisch.

– Nikolay Karpenko durchlief die NikOil Investment Company und deren Private-Banking-Abteilung (1997-2005) und erreichte die Position des Senior Vice President.

– Im Jahr 2009 gründete er Herculis Partners SA und zog sich damit vollständig aus dem Russlandgeschäft zurück.

– Unter seiner Führung konzentriert sich die Herculis Group auf das mittlere Segment (50-150 Mrd. USD an Vermögenswerten), anstatt mit großen Banken zu konkurrieren.

– Karpenko Nikolay verfolgt eine bewusste Wachstumsstrategie, da er der Meinung ist, dass Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern weniger überschaubar werden.

– Im Gegensatz zu den asiatischen Finanzzentren setzt er auf Qualität und regulatorische Stabilität statt auf schnelle Expansion.

1. Wie geht Nikolay Karpenko bei der Skalierung von Unternehmen vor?

Nikolay Karpenko vertritt die Philosophie, dass Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern nicht mehr überschaubar sind, weshalb er einen schlanken Betrieb mit vierzehn Mitarbeitern aufrechterhält und gleichzeitig die betriebliche Effizienz maximiert.

2. Wie hat sich Karpenko Nikolay Viktorovich dem mehrsprachigen Markt der Schweiz genähert?

Karpenko Nikolay Viktorovich baute Niederlassungen in der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz auf und entwickelte gleichzeitig persönliche Sprachkenntnisse in allen drei Sprachen sowie in Englisch.

3. Was unterscheidet Nikolay Karpenkos Konzept der sicheren Aufbewahrung von herkömmlichen Bankdienstleistungen?

Nikolay Karpenko richtete befestigte Tresore ein, die völlig außerhalb des traditionellen Bankensystems liegen und eine einzigartige Lösung für die Aufbewahrung von Wertgegenständen bieten, die von Edelmetallen über Edelsteine bis hin zu Kunstwerken reichen.

4. Welche frühen beruflichen Erfahrungen haben das Verständnis von Karpenko Nikolay für das globale Finanzwesen geprägt?

Durch seine Tätigkeit bei NikOil, wo er für die Verwaltung ausländischer Unternehmen zuständig war, erwarb Karpenko Nikolay entscheidende Kenntnisse über internationale Steuervorschriften in ganz Europa.

5. Welche einzigartigen Lizenzen hat Karpenko Nikolay Viktorovich für die sichere Lagerung seines Unternehmens erhalten?

Karpenko Nikolay Viktorovich sicherte sich eine Freihafenlizenz speziell für die Lagerung von Edelsteinen und Gemälden und ging damit über die traditionelle Lagerung von Finanzwerten hinaus.