Foto aus ihrer Kindheit Zendaya gewährt zu ihrem Geburtstag privaten Einblick

Zendaya zeigt sich an ihrem Ehrentag dankbar. (rho/spot)

SpotOn News | 03.09.2024, 21:03 Uhr

Als Dankeschön für die vielen Glückwünsche öffnet Zendaya anlässlich ihres Geburtstags für ihre Instagram-Community das Familienalbum. Sie veröffentlicht einen süßen Schnappschuss aus Kindheitstagen.

Am 1. September wurde Schauspielerin und Sängerin Zendaya 28 Jahre alt. Kurz darauf meldet sich der Star aus dem aktuellen Film "Challengers" via Instagram zu Wort und bedankt sich für die vielen Glückwünsche. Zu diesem Zweck teilt sie ein paar Zeilen an ihre rund 182 Millionen Follower und veröffentlicht ein sehr persönliches Foto.

Auf einem entzückenden Erinnerungsbild aus früher Kindheit lächelt die kleine Zendaya mit erhobenem Zeigefinger und Blümchenkleid in die Kamera. Dazu verfasst die Sängerin die Zeilen: "Ich komme hier nur kurz vorbei, um zu sagen, wie dankbar ich für all die lieben Geburtstagswünsche bin, es bedeutet mir wirklich die Welt… Auf die 28!" Die Bildunterschrift signiert sie mit einem Herz-Emoji und einem "Z".

Models und Schauspieler gratulieren

Unter den Gratulanten befinden sich Stars wie Schauspielerin Olivia Munn (44), die den Post mit "Alles Gute zum Geburtstag" kommentiert. Kollegin Holly Robinson Peete (59) schickt digitale Torten in Form von Emojis und Model Karlie Kloss (32) setzt ein "HBD" ("Happy Birthday") unter Zendayas Beitrag.

Gefeiert hat die US-Amerikanerin vermutlich mit ihrer Mutter, der Schmuckdesignerin Claire Stoermer, und ihrem Freund Tom Holland (28, bekannt aus den "Spider-Man"-Filmen). Mit dem Engländer wurde sie jedenfalls wenige Stunden vor ihrem Geburtstag in Kalifornien gesehen. Beide gingen in weißen Tanktops zu schlichten schwarzen Hosen in Calabasas mit ihrer Mama spazieren, wie das US-Magazin "People" mit Aufnahmen zeigte. Das Paar ist seit 2021 zusammen. Ihr Privatleben halten die beiden gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus.