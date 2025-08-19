Warum Prominente sich darum reißen, in unzähligen Fernsehsendungen aufzutreten – und was wirklich dahintersteckt

Sebastian Wagner | 19.08.2025, 10:50 Uhr

Das Fernsehen übt auf Promis immer noch eine magische Anziehungskraft aus.

Wer in Deutschland regelmäßig seinen Fernseher einschaltet, erlebt zwangsläufig ein Déjà-vu.

Gefühlt treten in den zahllosen TV-Shows immer dieselben Promis auf, um sich in kreativen Spielen oder Fragerunden zumessen. Schauspieler, Reality-Stars, Musiker und Influencer liefern sich heiße Duelle, bei denen es am Ende auf den ersten Blick um relativ wenig geht. Das wirft die Frage auf, warum tun sich die Promis das überhaupt an?