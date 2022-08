„Sommerhaus der Stars“ Patrick Romers Freundin Antonia Hemmer: Beauty-Eingriff statt Rasieren!

Sebastian Grünberger | 12.08.2022, 16:00 Uhr

Patrick Roemer und Antonia Hemmer Promofoto für „Sommerhaus der Stars“

Für Patrick Romers Freundin Antonia Hemmer geht es ins „Sommerhaus der Stars“. Für ihre glatten Beine will sie aber künftig nicht mehr zum Rasierer greifen!

Patrick Romer (26) und seine Freundin Antonia Hemmer (22) sind schon bald im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Wie es sich für Reality-TV-Stars gehört, achten die beiden „Bauer sucht Frau“-Stars auf ihr Aussehen – vor allem Antonia. Die hat jetzt aber vom dauernden Rasieren die Schnauze voll — und hat sich eine krasse Alternative überlegt.

Antonia Hemmer: Ab jetzt wird gelasert!

Nein, Antonia Hemmer wird künftig nicht auf glatte Haut verzichten und auf den verpönten All-Natural-Haarlook setzen. Viel mehr lässt sie einen Eingriff an sich vornehmen, um dem Haarwuchs Herr beziehungsweise Frau zu werden — das verriet sie vor kurzem in einer Instagram-Story.

„Schwöre mir bei jeder Rasur, das war das letzte Mal“, klagt sie darin — und macht unmissverständlich klar. „Ab jetzt lasere ich mich“. Ein Machtwort gegen den Haarwuchs.

Fans dürfen beim Lasern dabei sein.

Das Schöne für Antonias Fans: Sie dürfen bei den Laserbehandlungen dabei sein. Nein, natürlich nicht direkt vor Ort — dafür virtuell. Das verspricht sie uns in einem weiteren Story-Posting auf der Fotoplattform.







„Lasse meine Beine, Achseln und Intimbereich nun die nächsten Monate laser und nehme euch selbstverständlich bei jeder Sitzung mit“, schreibt sie. Na da dürfen wir uns wohl auf etliche Bilder von mehr oder weniger schmerzhaften Laser-Sessions freuen!

Antonia Hemmer: Lasern statt Rasieren — gute Alternative

Antonia Hemmer ist nicht die einzige, die sich fürs Lasern entscheidet. Die dauerhafte Haarentfernung per Laserbehandlung ist längst eine beliebte Alternative. In der Regel brauchte eine solche zwischen vier und acht Sitzungen, die in Intervallen von 4-12 Wochen vorgenommen werden.

Die Prozedur ist zwar einigermaßen schmerzhaft — dafür auch relativ lange anhaltend. Per Laser geht’s den Haarwurzeln an den Kragen — und das spürt man natürlich, vor allem an ganz empfindlichen Stellen.

Wie funktioniert das „Sommerhaus“?

Die Paare leben gemeinsam unter einem Dach in Bocholt und müssen sich mit den Gegebenheiten und den anderen Promi-Paaren arrangieren. Das Sommerhaus im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ist keine Luxusherberge: rustikales und landestypisches Ambiente sind garantiert. Es bietet nur begrenzten Platz und es gibt keine Rückzugsmöglichkeit. Die Promipaare müssen sich Zimmer teilen: durch Stockbetten, Schlafsofas und „Matratzenmonster“ werden schon die Übernachtungen zum Abenteuer.

Luxus sieht anders aus! Die Entscheidung, wer wo schläft und warum, ist allein den Prominenten überlassen. Auch im Haushalt müssen sie sich selbst organisieren. Putzfrau, Catering, Spülmaschine? Fehlanzeige! Wie und ob es sich im Haus leben lässt, liegt in den Händen der Promis!

Die Spiele

In den Spielen haben die Promi-Paare die Chance, sich vor dem Rauswurf aus dem „Sommerhaus“ zu sichern. Wer gewinnt, darf bei der nächsten Nominierung nicht gewählt werden.

Die Nominierungen

Hier wird Tacheles gesprochen und abgestimmt – wer mag wen am wenigsten? Die beiden Paare mit den meisten Stimmen müssen in einer packenden Exit-Challenge um den Verbleib im Sommerhaus kämpfen. Das Gewinnerpaar darf bleiben.

Die „Sommerhaus der Stars“-Paare 2022

„Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22)

DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus (31)

Rapper, Modedesigner und Reality-Star Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen (27)

Reality-Queen Kader Loth (49) und Ismet Atli (51)

YouTube-Star Marcel Dähne (28) und Lisa Weinberger (24)

Kultfußballer Mario Basler (53) und Doris Büld (52)

Fußball-Original Sascha Mölders (37) und Ivonne Mölders (42)

Schauspieler Stephen Dürr (47) und Katharina Dürr (39)

„Das Sommerhaus der Stars“ 2022: Start, Sendezeiten & Streaming

Lange wurde spekuliert, wann das Sommerhaus 2022 endlich seine TV-Türen öffnen würde – und dann wurden wir vom RTL erlöst: Am 07. September feiert das Sommerhaus Eröffnung im linearen TV – natürlich zur Prime Time bei RTL. Für Streaming-Fans geht es aber schon am Mittwoch, 31. August bei RTL+ los! Und: Die Show läuft sogar zweimal pro Woche!

Hier alle Termine:

Streaming RTL+

1. Folge, Mittwoch, 31. August

2. Folge, Mittwoch, 07. September

3. Folge, Sonntag, 11. September

4. Folge, Mittwoch, 14. September

5. Folge, Sonntag, 18. September

6. Folge, Mittwoch 21. September

7. Folge, Sonntag, 25. September

8. Folge, Mittwoch, 28. September

9. Folge, Sonntag, 2. Oktober

10.Folge, Mittwoch, 5. Oktober

Ausstrahlung linear bei RTL

1. Folge, Mittwoch, 07. September 20.15 Uhr

2. Folge, Sonntag, 11. September 20.15 Uhr

3. Folge, Mittwoch, 14. September 20.15 Uhr

4. Folge, Sonntag, 18. September 20.15 Uhr

5. Folge, Mittwoch 21. September 20.15 Uhr

6. Folge, Sonntag, 25. September 20.15 Uhr

7. Folge, Mittwoch, 28. September 20.15 Uhr

8. Folge, Sonntag, 2. Oktober 20.15 Uhr

9. Folge, Mittwoch, 5. Oktober 20.15 Uhr

10. Folge, Sonntag, 9. Oktober 20.15 Uhr

„Sommerhaus“-Finale und „Das große Wiedersehen“

Am letzten Sonntag, den 9. Oktober 2022 zeigt RTL das „Sommerhaus“-Finale um 20:15 Uhr. Hier spielen nur noch zwei Paare gegeneinander. Welches Paar gewinnt das Finalspiel, sichert sich die Siegprämie von 50.000 € und wird „DAS Promipaar 2022“? Direkt im Anschluss präsentiert Frauke Ludowig „Das große Wiedersehen“. Nach dem Finale treffen alle Promipaare erneut aufeinander, um bei den schönsten Bildern und Erlebnissen ein Resümee vom Aufenthalt im Sommerhaus zu ziehen.