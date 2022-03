Berühmte Sängerin landet im Krankenhaus: Sie hielt ihre Pupse zurück!

Tari Tamara | 22.03.2022, 17:11 Uhr

Pocah

Alles, was keine Miete zahlt, muss raus! An diese Regel hielt sich die brasilianische Sängerin Pocah nicht und hielt über Stunden ihre Pupse zurück und so landete sie im Krankenhaus.

Bereits Kinder bekommen immer wieder eingebläut, dass es ungesund ist, angestaute Luft im Bauch einzubehalten. Doch wer pupst schon gerne lautstark in der Öffentlichkeit?

Sie teilt ihre Pups-Story auf Instagram

Das wurde nun der berühmten brasilianischen Sängerin Pocah, bürgerlich Viviane de Queiroz Pereira, zum Verhängnis. Sie schämte sich vor ihrem Freund zu pupsen und hielte diese daraufhin über Stunden einfach zurück. Die Folgen: Massive Bauchschmerzen. So schlimm, dass Pocah ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Auf Instagram teilt die schöne 27-Jährige ihre Story und warnt ihre Fans und Follower, immerhin über 15 Millionen, vor den Folgen: „Ich bin um 5.30 Uhr mit starken Bauchschmerzen aufgewacht und im Krankenhaus gelandet. Mir geht es jetzt gut. Nur eine Ansammlung von zurückgehaltenen Fürzen.“



Pocah hat einen Ratschlag an ihre Fans

Nun muss Pocah feststellen, dass es zwar nicht unbedingt angenehm ist, vor dem eigenen Freund zu furzen, es jedoch weitaus peinlicher ist, mit ihm ins Krankenhaus fahren zu müssen und diese Diagnose zu erhalten: „Was wirklich peinlich ist, ist mit deinem Mann ins Krankenhaus zu gehen und die Diagnose zurückgehaltene Fürze lautet“, erklärt sie, der nun spätestens im Krankenhaus Wind von ihrem kleinen Problem bekam – im wahrsten Sinne des Wortes!

Deswegen lautet ihr Ratschlag: „Von nun an lasse ich es krachen, Jungs.“ Und auch an die Damenwelt hat sie noch einen Tipp parat: „Mädels, schämt euch nicht, vor eurem Typen zu furzen.“

Das passiert, wenn man nicht pupst!

Aber was passiert eigentlich im Körper, wenn man seine Fürze zurückhält? Flatulenzen, der Fachbegriff, treten häufig auf, wenn wir zu schnell Essen oder beim Essen sprechen, so gerät Luft in den Magen, die früher oder später entweichen will. Außerdem können bestimmte Nahrungsmittel, wie Obst und Gemüse, Müsli und Milchprodukte beim Verdauungsprozess mehr Gase produzieren und ebenfalls Flatulenzen begünstigen.

Wenn wir nun die Luft nicht ihren natürlichen Weg nach Draußen suchen lassen, kann es zu Völlegefühl und Bauchschmerzen führen, wie bei der Sängerin Pocah. Fun Fact: Der Mensch pupst am Tag durchschnittlich 12,7 Mal!