Comedy-Autor Tommi Schmitt: Das ist seine Freundin Caro Daur

21.06.2021 15:49 Uhr

Bei Comedy-Autor Tommi Schmitt könnte es beruflich nicht besser laufen. Und auch privat scheint der Kölner eine Glückssträhne zu haben, denn seine neue Freundin ist keine geringere als Influencerin Caro Daur.

Tommi Schmitt (32) startet in der Entertainment-Branche gerade so richtig durch: Sein Podcast „Gemischtes Hack“, den er gemeinsam mit Comedian und Freund Felix Lobrecht hostet, steht an der Spitze der Spotify-Streaming-Charts, seine eigene Late Night Show „Studio Schmitt“ fährt gute Quoten ein und auch als Comedy-Autor und Kolumnist konnte sich der gebürtige Detmolder in der Vergangenheit bereits einen Namen machen. Doch nicht nur beruflich, auch privat scheint es zu laufen. Vor allem seine weiblichen Fans dürfte ein Thema ganz besonders interessieren: Tommis Beziehungsstatus!

Die neue Freundin von Podcaster Tommi Schmitt ist keine Unbekannte

Tommi Schmitt und Ex-Freundin Selina

Als Tommi Schmitt im September 2017 gemeinsam mit Comedian Felix Lobrecht den Podcast „Gemischtes Hack“ startet, hat er wohl nicht damit gerechnet, so bekannt zu werden. Denn zu Beginn spricht der Kölner häufig über sehr private Dinge – wie auch seine damalige Freundin Selina. Auch auf seinem Instagram-Account finden sich damals auch viele Schnappschüsse des Pärchens. Irgendwann sind die Bilder plötzlich verschwunden und auch im Podcast verliert Tommi kein Wort mehr über Selina. Fans spekulieren, ob die beiden einfach nur ihre Privatsphäre schützen wollen oder es zur Trennung gekommen ist. Offiziell bestätigt hat der Comedy-Autor ein Beziehungs-Aus allerdings nie. Als schließlich eine neue Frau in sein Leben tritt ist allerdings klar, dass die Beziehung zu Selina Geschichte ist. Wann und wie sich die beiden getrennt haben, ist allerdings nicht bekannt.

Tommi Schmitt

Dieser Frau hat Tommi Schmitt sein Herz geschenkt

Inzwischen hat eine neue Frau Tommis Herz erobert. Das schlägt nun nämlich für Influencerin Caro Daur, die genau wie er, ebenfalls in der Öffentlichkeit steht. Caro Daur wird am 12. März 1995 in Hamburg geboren. Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Isabelle wächst sie im Stadtteil Seevetal auf. Nach dem Abitur studiert die hübsche Blondine Betriebswirtschaftslehre und fängt nebenbei mit dem Bloggen an und veröffentlicht ihre ersten Postings auf Instagram. Was als Hobby angefangen hat, ist inzwischen ein millionenschweres Unternehmen, denn inzwischen gehört Caro Daur zu Deutschlands erfolgreichsten Influencern. Ihre knapp 3 Millionen Follower begeistert sie regelmäßig mit kreativem Content. Im Jahr 2015 gewinnt sie den „BUNTE New Faces Award“ in der Kategorie „Fashion Digital“. 2017 wird sie von „About You“ zum „Idol of the year“ ausgezeichnet. 2019 veröffentlicht sie Workout-Videos auf YouTube, die großen Anklang finden. Ein Jahr später bringt sie schließlich das E-Book „DaurPower“ auf den Markt, in dem sie Fitness- und Ernährungstipps zusammenfasst. Das Vermögen von Caro Daur wird auf ungefähr 4 Millionen Euro geschätzt.

Influencerin Caro Daur ist die neue Freundin von Tommi Schmitt

Tommi Schmitt und Caro Daur: Liebe auf den ersten Blick?

Wie lange die beiden bereits ein Paar sind und wie sie sich kennengelernt haben, ist bisher nicht bekannt. Im Podcast „Deutschland3000“ verrät der Comedy Autor im Gespräch mit Moderatorin Eva Schulz allerdings, dass die Liebe ganz unverhofft in sein Leben getreten ist. Und das auch noch während der Corona-Pandemie. Das lässt vermuten, dass sich Tommi Schmitt und Caro Daur bereits seit dem Frühjahr 2020 daten. Ihre Beziehung haben die beiden zunächst aber geheim gehalten.

Tommi Schmitt und Caro Daur führen Fans an der Nase herum

Bevor die Öffentlichkeit eingeweiht wurden, haben Tommi und Caro ihr junges Glück erst einmal in trauter Zweisamkeit genossen. Vor den aufmerksamen Augen der Fans und Follower konnten sie ihre Liebe allerdings nicht lang verstecken. Warum? Die sozialen Netzwerke haben das Paar verraten. Hier teilen Tommi und Caro regelmäßig Instagram-Storys. Dort zeigen sich die beiden zwar nicht gemeinsam, aber verdächtig oft tauchen Bilder und Videos von den gleichen Orten auf. Ein weiteres Indiz? Caro trägt häufig einen Hoodie, in dem man Tommi Schmitt bereits öfter im TV gesehen hat. Kein Wunder, dass da die Gerüchteküche brodelt. Im Januar 2021 beenden die beiden die Spekulationen schließlich und machen ihre Liebe offiziell. In ihrer Instagram-Story teilen sie ein gemeinsames Foto. Auf dem Schnappschuss hält Tommi seine Caro liebevoll im Arm, während die hübsche Blondine glücklich in die Kamera strahlt. Ein persönliches Statement gibt es dazu nicht. Braucht es auch gar nicht, denn manchmal sagen Blicke mehr als tausend Worte.

Darum machten die beiden ihre Liebe öffentlich

Nachdem das Paar von Fans Händchen haltend in Hamburg gesichtet wurde und sich diese Information rasant in den Medien verbreitete, war an ein Versteckspiel nicht mehr zu denken. „Man muss sich irgendwann die Frage stellen, inwiefern das noch sinnvoll ist. Weil dich die Leute heimlich auf den Straßen fotografieren. Wenn man dem Ganzen vorgreift, ist der Druck raus. Das ist schwer, das irgendwie geheim zu halten“, erklärt Tommi Schmitt in einem Interview.

Privat bleibt privat: Tommi und Caro behalten ihre Liebe für sich

Zwar machen die beiden Turteltauben aus ihre Liebe inzwischen kein Geheimnis mehr, öffentlich thematisieren wollen sie die Beziehung allerdings dennoch nicht. In einem Interview verrät Tommi Schmitt Anfang 2021: „Ich bin eigentlich ein sehr privater Typ und hasse es, sowas in der Öffentlichkeit zu machen.“ Zur Freude der Fans und Follower gerät allerdings doch ab und an ein kleiner Pärchen-Schnappschuss in die Timeline der Influencerin und des Comedy-Autos. So postet Caro anlässlich ihres 26. Geburtstags einen schwarzweißen Fotostreifen, auf dem das Paar glücklich in die Kamera strahlt. Knapp zwei Monate später teilt sie ein Bild, dass die beiden Arm in Arm auf einem Steg bei Sonnenuntergang zeigt. Die Fans sind begeistert: Die Beiträge verzeichnen etliche Likes und Herzchen-Kommentare.