Heidi Klum: Sohn Henry Günther wird 16 – darf er sich jetzt auch auf Insta zeigen?

13.09.2021 11:22 Uhr

Im Hause Klum gibt es etwas zu feiern! Heidi Klums ältester Sohn Henry Günther Ademola Dashtu Samuel ist 16 Jahre alt geworden. In dem Alter trat auch seine ältere Schwester Leni Klum aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter hervor, wird er es ihr gleichtun?

Am 12. September feierte Henry Günther Ademola Dashtu Samuel seinen 16. Geburtstag, er ist der älteste Sohn von Heidi Klum und ihrem Ex-Mann Seal.

So süß gratuliert Heidi

Natürlich gab es viele Glückwünsche von der Familie, den Anfang machte Mama Heidi. Sie postete ein zuckersüßes Throwback-Bild von sich und Henry. Auf dem schwarz-weiß Bild liegt Henry in ihren Armen und lacht übers ganze Gesicht.

Dazu schrieb Heidi die rührenden Worte: „Noch ein Jahr um den Mond und zurück. Ich liebe dich so sehr Henry. Alles Gute zum 16. Geburtstag. Du hast das freundlichste Herz und das größte Lächeln.“

Geburtstagsgrüße von Schwester Leni

Aber auch Henrys ältere Schwester Leni Klum gratulierte ihrem Bruder und postete dazu ein Bild aus Kindertagen. Auf dem Bild legt die kleine Leni liebevoll den Arm um ihren kleinen Bruder und lächelt in die Kamera, während Henry schmollend in die Ferne schaut. Zu dem Bild schrieb Leni: „Henrys 16. heute. Happy Birthday, ich liebe dich!“

Gefeiert wurde mit einer Torte, auf dem ein Mini-Henry platziert wurde. Das Bild des Kuchens postete Heidi Klum in ihrem Instagram-Feed. Und nach dem Bild zu urteilen, gab es nicht nur eine Torte.

Heidi schützt ihre Kinder

Aktuelle Bilder von Henry und den anderen Klum-Kids sind rar, Heidi schützt ihre Kinder in den sozialen Netzwerken und zeigt sie, wenn überhaupt, nur von hinten. Erst als ihr älteste Tochter Leni im letzten Jahr ihren 16. Geburtstag feierte, durfte sie einen öffentlichen Instagram-Account betreiben.

Nach und nach feierte Leni ihr Debüt in der Öffentlichkeit an der Seite ihrer Mutter und lief beispielsweise am vergangenen Sonntag auf der Berliner Fashionweek oder zierte bereits das Vogue-Cover.

Bekommt Henry auch einen öffentlichen Insta-Account?

Gleiches Recht für alle, sollte man meinen: Darf Henry nun also auch einen öffentlichen Instagram-Account haben, wie seine große Schwester Leni? Schließlich führt die nicht nur selbstständig einen öffentlichen Account, sondern kurbelte in den letzten Monaten auch ihre Model-Karriere ordentlich an.

Vielleicht hegt Henry aber auch kein großes Interesse daran, ein Leben in der Öffentlichkeit zu führen, wie seine Mutter Heidi, sein Vater Seal, seine Schwester Leni, sein Stiefvater Tom Kaulitz oder sein Stiefonkel Bill Kaulitz.

Es bleibt abzuwarten, ob auch Henry das Rampenlicht suchen wird…

(TT)