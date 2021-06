Pietro Lombardis Freundin: Das ist seine Traumfrau!

18.06.2021 15:23 Uhr

Pietro Lombardi ist noch immer Single. Der Sänger hat die richtige Frau für sich einfach noch nicht gefunden, dabei dürfte es ihm an Angeboten sicher nicht mangeln. Immerhin ist er als erfolgreicher Sänger in ganz Deutschland unterwegs und trifft täglich neue Menschen. Aber wie sollte Pietro Lombardis Freundin sein, damit sie das Zeug zur ganz großen Liebe hat?

Erst vor wenigen Wochen hat Pietro Lombardi ein neues Haus gekauft und zeigt auf Instagram regelmäßig die Fortschritte. Seine 1,9 Millionen Follower nimmt er mit beim Möbelkauf und beim Einrichten der neuen XXL-Butze. Denn eins sei gesagt, der Sänger hat es beim Hauskauf ordentlich krachen lassen.

Das ist sein neues Haus: Viel Platz für sich und Pietro Lombardis Freundin!

Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels hat Pietro Lombardi bereits in einem Haus gewohnt. Damals ließen sich die beidem beim Hausbau sogar für eine TV-Doku mit der Kamera begleiten. Nach der Trennung zog Pietro aus dem gemeinsamen Haus aus und wohnte lange Zeit in einer Single-Wohnung, die von seinem guten Freund Oliver Pocher vermietete wurden.

Zeit für etwas Neues: Jetzt hat er sich ein großes Haus mit 300 Quadratmetern Wohnfläche gekauft und plant in der Zukunft, es sich dort mit einer Frau gemütlich zu machen. Gegenüber der „Bild“-Zeitung sagte er: „Ich möchte hiermit den Grundstein für meine Zukunft zu setzen, für meine künftige Frau und für meine große Familie, von der ich immer noch träume.“

Lange keine Freundin: Pietro Lombardi war vier Jahre Single

Eigentlich dachte der ehemalige DSDS-Gewinner in seiner Ex-Frau Sarah Engels die große Liebe gefunden zu haben. Doch alles endete im Herbst 2016, als Bilder von Sarah und ihrer Affäre Michal T. an die Öffentlichkeit gerieten. Sie zeigten Pietros Frau mit einem anderen Mann im Bett. Kurz darauf gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Nach diesem Vertrauensbruch fiel es dem Sänger sichtlich schwer, sich für eine Beziehung zu öffnen und so blieb Pietro Lombardi ohne neue Freundin, auch wenn er immer wieder betonte, wie gern er eine neue Frau an seiner Seite hätte.

Ganz im Gegensatz zu seiner Ex-Frau Sarah, die fand nach der Beziehung zu Pietro bereits mehrmals ihr Glück. Zuerst war sie mit ihrer Jugendliebe Michal T. zusammen, danach war sie total verliebt in den Berliner Roberto Ostuni und inzwischen ist sie dem Amateur-Kicker Julian Büscher überglücklich. Ende Mai 2021 heiratete sie ihn und verkündete im Juni 2021 ihre zweite Schwangerschaft.

So soll Pietro Lombardis neue Freundin sein!

Nach der Trennung von Ex-Frau Sarah Lombardi war Pietro Lombardi lang Zeit Single. In Interviews berichtete er immer wieder, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. Und am Liebsten wäre ihm eine Frau, die selbst nicht im Rampenlicht steht.

Gegenüber RTL sagte er: „Ich will eigentlich eine, die nicht im Business ist. Aber eine, die nicht im Business ist, versteht natürlich mein Leben nicht. Ich habe auch keinen Bock auf diese ‚Möchtegern ich-bin so-berühmt-Frauen‘, die einmal über den roten Teppich laufen und denken sie sind King Käse. Ich mag eine ganz normale, bodenständige Frau, am liebsten eine Kassiererin aus dem Supermarkt, die ich dann mit dem Ferrari von der Arbeit abhole. […] Das war Spaß, mit einem Maserati natürlich. Nein! Sowas ganz Bodenständiges, Normales irgendwie. Keine aufgebrezelte Tuss“.

So sollte Pietro Lombardis neue Freundin aussehen!

Bei der Optik stand Pietro in der Vergangenheit immer auf dunkelhaarige und rassige Frauen, wie eben auch seine Ex Sarah Engels, vormals Lombardi. Einmal gestand er, dass seine absolute Traumfrau Selena Gomez sei.

In der Show von Comedian Faisal Kawusi sagte er: „Selena Gomez würde ich schon gerne heiraten. „Die Chance, dass du das siehst, ist nicht hoch. Nicht mal zufällig siehst du das. Aber ich liebe dich – und wenn du mal Zeit hast, würde ich dich gerne auf einen Drink einladen.“

Pietro Lombardi datete Melissa Damilia von „Love Island“

Als passionierter „Love Island“-Fan saß Pietro Lombardi im Herbst 2019 nichts ahnend vor dem Fernseher und verfolgte die dritte Staffel der Datingsendung. Wie vom Blitz getroffen verguckte er sich in die süße Melissa Damilia und fasste einen Entschluss: Pietro Lombardi schickte Melissa eine Videobotschaft in die „Love Island“-Villa und machte ihr unmissverständlich klar, dass er sie gerne kennenlernen würde.

Nachdem Melissa die Sendung ohne ein Couple verließ, witterte Pietro seine Chance und schrieb sie via Instagram an und es soll zu einigen Dates gekommen sein. Viele Fans hatten sich gewünscht, dass Melissa die neue Freundin von Pietro Lombardi wird. Doch dazu sollte es leider nicht kommen, denn er brach den Kontakt nach einigen Dates ab. Die Begründung: Er fühlte sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit, wieder etwas Ernstes einzugehen.

Pietro Lombardi: Laura Maria Rypa ist seine neue Freundin

Die nächste Dame sollte aber nicht lange auf sich warten lassen: Im Herbst 2020 verdichteten sich die Gerüchte, dass Pietro Lombardi eine neue Freundin hat. Immer wieder likte er die Bilder der Düsseldorfer Blondine Laura Maria Rypa und hinterließ verdächtige Herzchen-Emojis unter ihren Bildern. Im September war es dann endlich soweit, er stellte Laura Maria als die große Liebe seines Lebens vor. Er war sich felsenfest sicher, dass er mit Laura Maria Rypa alt werden wird.

„Es war echt ein großer Schritt für mich und ich war sehr aufgeregt, diesen Schritt mit euch zu teilen, denn ich habe immer gesagt, wenn ich eine Frau wieder öffentlich zeige, dann wird es dir Frau sein, mit der ich alt werden möchte“, sagte er damals auf Instagram.

Tja, so richtig ging diese Rechnung nicht auf, denn nach nur sechs Wochen ganz großer Liebe, gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Auf Instagram sagte Pietro damals: „Und wer weiß, was die Zeit bringt. Jetzt muss erst mal Zeit vergehen und es kann alles passieren. Vielleicht liegen wir in sechs, sieben Monaten Arm in Arm und sagen: ‚Ey, das war genau das Richtige.‘ Um zu sehen, dass wir eigentlich zusammengehören.“

Liebes-Comeback von Pietro Lombardi und Ex-Freundin Laura Maria?

Nachdem sich Pietro Lombardi und seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa nach sechs Wochen Beziehung getrennt hatten, gab es immer mal wieder Gerüchte, dass die beiden doch wieder zueinander gefunden haben.

Doch auch ein kurzes Liebes-Comeback sollte die Beziehung nicht neu entfachen, zwischen den beiden hat es einfach nicht geklappt. Kurz nach dem Liebes-Aus rechnete Pietro auf Instagram eiskalt mit seiner Ex-Freundin ab und deutete an, dass sie durch ihn nur Fame witterte.

Er erklärte: „Für mich persönlich war ich Mittel zum Zweck, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Das wird auch die Gegenseite nicht bestätigen. Dieses Kapitel ist für mich abgeschlossen.“ Er wünsche sich für die Zukunft eine Frau, „die zu 100 Prozent hinter mir und zu mir steht“.

Pietro Lombardi: Wollte Ex-Freundin Laura nur Fame?

„Mittel zum Zweck?“ – eine ganz schön krasse Aussage, die Pietro Lombardi über seine einstige große Liebe sagte.

Es ist aber auch kein Geheimnis, dass Laura durch die kurzweilige Beziehung zu Pietro einen wahren Follower-Push auf Instagram bekommen hat und seitdem auch erfolgreich als Influencerin arbeitet. Wollte Laura etwa durch Pietro nur Fame?

Anstatt den Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, lässt Lauras Kommentar auf Pietros Ansage doch weiter schmunzeln. Denn sie schrieb auf Instagram: „Kein Mensch und keine Beziehung ist fehlerfrei. Ich danke Pie für alles, was er für mich getan hat und die neuen Möglichkeiten.“

Ob sie ihre neuen Follower und ihre Karriere als Influencerin als „neue Möglichkeiten“ gemeint hat?

(TT)