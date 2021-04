Zum Verwechseln ähnlich: Promis und ihre unbekannten Doppelgänger

06.04.2021 20:30 Uhr

Keine Sorge, ihr seht nicht doppelt! Diese Personen sehen ihren Idolen nur zum Verwechseln ähnlich und so manch einer hat sich dies auch ganz schön zu Nutzen gemacht. Das sind die heimlichen Doppelgänger der Stars – könnt ihr sie auseinanderhalten?

Da muss man direkt zweimal hinschauen: Bei diesen Instagram-Posts handelt es sich nicht um die Stars selbst, sondern um ihre weniger prominenten Doppelgänger. Verrückt! Wir stellen euch die krassesten Lookalikes einmal vor und verraten euch, wie diese so ihr Geld verdienen … und oftmals ist ihr berühmter optischer Zwilling dabei nicht unwichtig.

Ed Sheeran und Ty Jones & Nico Eckl

Der Superstar Ed Sheeran hat direkt zwei Doppelgänger, die im unheimlich ähnlich sehen: Den Briten Ty Jones und den Deutschen Nico Eckl aus Schwandorf. Ty hatte sogar schon das große Glück, seinen berühmten Zwilling persönlich zu treffen und der staunte nicht schlecht. Während es den Briten privat oftmals stört, mit dem Sänger verwechselt zu werden, verdient Nico sein Geld als „Ed Sheeran“-Double – ganz schön praktisch! Jetzt fehlen eigentlich nur noch die ausgefallenen Tattoos des Promis.

Ariana Grande und Paige Niemann

Eine der wohl bekanntesten Doppelgängerinnen ist die Amerikanerin Paige Niemann. Die 16-Jährige sieht Popstar Ariana Grande zum Verwechseln ähnlich. Das ist inzwischen auch der Sängerin selbst aufgefallen, ihr macht die Ähnlichkeit jedoch eher ein wenig Angst.

Paige hingegen ist durch ihren Look mittlerweile selbst zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Auf TikTok hat sie schon 9,4 Millionen Fans und auf Instagram folgen ihr fast 800.000 Leute – und sie hat sogar einen blauen Haken. Übrigens: Die jungen Frauen haben beide italienische Wurzeln.

Selena Gomez und Sofia Solares

Wie? Das ist nicht Selena Gomez auf dem Foto? Nope, hier seht ihr die 26-jährige Sofia Solares. Durch ihre Ähnlichkeit zu der schönen Sängerin ist auch sie inzwischen erfolgreich auf Social Media unterwegs, denn auf Instagram hat sie knapp 640.000 Follower und darf sich über einen blauen Haken freuen. Genau wie Selena kommt Sofia ebenfalls aus Mexiko – wir erkennen ein Muster!

Channing Tatum und Will Parfitt

Er sieht nicht nur aus wie Hottie Channing Tatum, sondern hat auch seine Moves drauf! Der Australier Will Parfitt hat nämlich den Erfolg des „Magic Mike“-Films seines prominenten Doppelgängers genutzt und arbeitet als Stripper.

Auf Instagram und TikTok begeistert Will mittlerweile insgesamt über 7 Millionen Fans – dass seine Ähnlichkeit zum Schauspieler dabei eine große Rolle gespielt hat, gibt er gerne zu. „Ich will nur Danke sagen für meine erfolgreiche Stripper-Karriere“, schreibt Will amüsiert unter einen Instagram-Post an Channing Tatum.

Megan Fox und Claudia Alende

Dunkle Haare, helle Augen und verführerischer Blick – das haben sowohl Megan Fox als auch ihr weniger bekanntes Lookalike Claudia Alende gemeinsam. Auch wenn sie sich unglaublich ähnlich sehen, möchte sich Claudia nicht darauf ausruhen. Die Brasilianerin arbeitet erfolgreich als Model, Schauspielerin, Sängerin und Unternehmerin und hat ganze 9 Millionen Follower auf Instagram.

Rihanna und Priscila Beatrice

Auf dem Instagram-Post ist nicht Superstar Rihanna zu sehen, sondern die Brasilianerin Priscila Beatrice. Die 29-Jährige arbeitet als Influencerin und Imitatorin und hat knapp 1,7 Millionen Follower auf TikTok. Sogar Rihanna selbst ist erstaunt darüber, wie ähnlich sich die beiden sehen. Auf TikTok schreibt sie scherzhaft unter Priscilas Video: „Wo bleibt das Album, Sis?“

Johnny Depp und Seba Alón

Falsch gedacht, das ist NICHT Schauspieler Johnny Depp auf dem Selfie, sondern der Friseur und Singer-Songwriter Seba Alón. In seinem Salon in Schweden begeistert er seine Kunden regelmäßig neben einem neuen Haarschnitt auch noch mit einem Selfie als „Johnny Depp“-Double. Die spanischen Lieder von Seba findet man sogar auf Spotify.

Emma Watson und Kari Lewis

Als Hermine Granger hat Emma Watson die „Harry Potter“-Fans jahrelang begeistert. Nachdem sie ständig auf ihre Ähnlichkeit zu der Britin hingewiesen wurde, hat sich die Cosplayerin Kari Lewis auch mal an der Rolle der Schauspielerin versucht – und das Foto ging um die Welt. Die optische Ähnlichkeit der beiden Frauen ist nicht zu übersehen!

Cher und Chad Michaels

Der Amerikaner Chad Michaels ist unter den Dragqueens fast schon eine kleine Legende – nicht zu guter Letzt wegen seiner überzeugenden Imitation der Superstars Cher. Zugegeben: Die Dragqueen hat die ein oder andere Schönheitsoperation hinter sich, um ihrem Idol noch ähnlicher zu sehen … aber vielleicht ist es eben das, was die Ähnlichkeit zu der Sängerin so abrundet.

Ob „Mamma Mia!“ oder „Burlesque“, Chad Michaels steht regelmäßig mit den verschiedenen erfolgreichen Projekten von Cher auf der Bühne und begeistert seine Fans mit seinen Performances!

Britney Spears und Derrick Barry

Wie auch bei Cher, steckt hinter dem Doppelgänger von Popstar Britney Spears eine Dragqueen: Derrick Barry ist seit Jahren Fan und erfolgreicher Imitator der Sängerin und tritt sogar bei Shows in Las Vegas auf. Haare, Make-up, Outfits und Choreografien – es ist das Gesamtpaket, was die Ähnlichkeit zwischen Derrick und Britney so perfekt macht. Mittlerweile hat die Dragqueen ihre ganz eigene Fangemeinde.

(SR)