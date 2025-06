Naddel wurde heimlich beigesetzt – Fans warteten auf Nachricht

Redaktion Video | 03.06.2025, 19:03 Uhr

Die ehemalige TV-Ikone Nadja Abd El Farrag, besser bekannt als „Naddel“, ist am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren in der Asklepios-Klinik Altona in Hamburg verstorben.