Wie eine Elfe: Lilly Krug verzaubert auf rotem Teppich!

Redaktion Video | 21.05.2023, 16:40 Uhr

Bei den Filmfestspielen in Cannes kommt jedes Jahr die Crème de la Crème der Schauspielszene zusammen. So auch Lilly Krug, Tochter der berühmten Schauspielerin Veronica Ferres. Sie brillierte am Donnerstag (18. Mai) mit einer ausgefallenen Outfit-Kreation.