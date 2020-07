Sonntag, 26. Juli 2020 19:19 Uhr

Luca Hänni: Als er Christina traf, war er noch vergeben – das sagt die Ex

Schon seit Beginn der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel wurde über eine mögliche Beziehung von Luca Hänni und seiner Tanzpartnerin Christina Luft gemunkelt - vor wenigen Tagen ließen sie endlich die Liebes-Bombe platzen.

Doch als Luca Hänni die Profi-Tänzerin Christina Luft im Februar diesen Jahres kennenlernte, war er offenbar noch mit seiner Freundin Michèle Affolter zusammen.

Trennung im März

Nur einen Monat nach Beginn der 13. „Let’s Dance“-Staffel gaben Luca und Michèle ihre Trennung bekannt. Damals ließ Luca über Instagram verlauten: „Das hier ist eine Wahnsinns-Frau und hat nur das Beste verdient es tut mir leid das ich mich erstmal selber finden muss und mich auf mich konzentriere.“

Quelle: instagram.com

Ob er sich seitdem selbst gefunden hat, ist nicht bekannt, was er aber gefunden hat ist eine neue Liebe. Denn nur wenige Wochen nach seiner Trennung von Michèle ist er neu verliebt – in seine Tanzpartner Christina Luft. Überraschung! Ob sie am Ende tatsächlich etwas mit der Trennung von Luca und seiner Ex zu tun hatte?

Das sagt seine Ex

Die verschmähte Michèle urlaubt gerade in Italien und lässt es sich gut gehen. Dort postete sie kurz nach der Bekanntgabe von Lucas neuer Beziehung ein Bild und schrieb darunter eine kryptische Nachricht: „Wir werden alle älter, wir machen alle unterschiedliche Erfahrungen mit dem Leben, mit Menschen. Einige sind wunderbar. Einige brechen unser Herz. Aber in all diesen Momenten hast du die Möglichkeit, dich selbst noch besser kennenzulernen.“

Quelle: instagram.com

Und weiter: „Verändere dich niemals wegen Erfahrungen, die dein Herz brechen, die Welt wäre viel ärmer, würdest du das tun. Denn ich weiß, dass am Ende die richtigen Menschen an deiner Seite sein werden, die, die dich und dein Herz sehen. Und du, du wirst inneren Frieden finden. Letztendlich denke ich, dass ich einen Moment des Friedens und des Glücks verdiene.“

Ob die Schweizerin damit auf ihren frisch verliebten Ex anspielt?

