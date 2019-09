Pietro Lombardi möchte noch drei bis vier Kinder

Pietro Lombardi (27) ist aktuell Single, nach der Trennung von seiner Ex-Frau Sarah Lombardi (26) gab es keine Frau mehr in seinem Leben. Gemeinsam mit seiner Ex zieht er den vierjährigen Alessio groß – ihm geht es soweit gut.

Auf Instagram beantwortete Pietro Lombardi Fan-Fragen und einer will wissen, wieviele Kinder er sich noch wünsche und welches Geschlecht die haben sollen. Daraufhin erklärt der Sänger: „Ich denke drei vier Kinder gehen schon noch klar. Also ich bin ready. Ich bin fit.“

Quelle: instagram.com

Ihm fehlt die Frau

Da Pietro jedoch aktuell keine Freundin hat, wird der Kinderwunsch in naher Zukunft zumindest nicht erfüllt. Das weiß auch der 27-jährige: „Dazu brauche ich erst einmal die passende Frau und das wird noch sehr sehr lange dauern.“

Das Problem: Pietro hätte am Liebsten eine Frau die nicht im Rampenlicht steht. So einfach ist das aber nicht. Gegenüber RTL sagt er: „Ich will eigentlich eine, die nicht im Business ist. Aber eine, die nicht im Business ist, versteht natürlich mein Leben nicht.“