Pietro Lombardi will nie wieder eine Frau aus dem Showbusiness

Donnerstag, 8. August 2019 07:21 Uhr

Pietro Lombardi (27) ist seit drei Jahren Single und wünscht sich wieder eine Frau in seinem Leben. Seit der Trennung von Ex-Frau Sarah gab es niemanden mehr in seinem Leben. Doch da wäre ein Problem, denn der Sänger hat genaue Vorstellungen von einer Traumfrau.

Dass Pietro Lombardi optisch auf dunkle Haare und eine rassige Optik steht, ist kein Geheimnis. Dazu sollte die Dame jedoch am liebsten ein ganz normales Mädchen sein. Keine Influencerin, keine Sängerin, einfach keine Frau aus der Öffentlichkeit.

Er will eine normale Frau

Doch Pietro weiß, so einfach ist das nicht. Gegenüber RTL sagt er: „Ich will eigentlich eine, die nicht im Business ist. Aber eine, die nicht im Business ist, versteht natürlich mein Leben nicht.“ Damit mein der 27-jährige, dass er als Sänger natürlich keinen geregelten Arbeitsalltag hat, meist am Wochenende und Abends bei Auftritten ist und von vielen weiblichen Fans umschwärmt wird.

„Ich habe kein Bock auf die ‚Möchtegern, ich bin so berühmt Frauen‘, die einmal über den roten Teppich laufen und denken sie wären Kingkäse. Ich mag eine ganz normale bodenständige Frau. Am liebsten eine Kassiererin im Supermarkt. Keine aufgebrezelte Tussi“, erklärt Pietro. Hoffen wir, dass er diese Frau bald finden wird – vielleicht beim Wochenendeinkauf am Freitagabend….