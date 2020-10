09.10.2020 18:40 Uhr

Sommerhaus der Stars: Diese Beziehungen sind zerbrochen (Teil 1)

Eine alte Trash-TV-Redewendung sagt: "Beziehungen, die das 'Sommerhaus der Stars' überstehen, haben das Potenzial für die Ewigkeit." Und tatsächlich: Dieser Satz kommt gar nicht mal von ungefähr ...

Viele der Promi-Beziehungen, die wir in der Sendung sehen konnten, zerbrachen nach Ende der Dreharbeiten oder auch später.

Neben den herausfordernden Spielen lebt das Format vor allem vom Drama der Promis mit den anderen Teilnehmern, aber auch vom eigenen Beziehungsstress, der in der Sendung genüsslich ausgeschlachtet wird. So taten sich von Staffel zu Staffel immer tiefere Abgründe auf, in denen einige der Promis samt ihren Beziehungen verschwanden.

Willi & Jasmin Herren

„Am Sommerhaus ist meine Ehe zerbrochen“, beichtete beispielsweise Ex-Lindenstraße-Star Willi Herren Ende letzten Jahres auf seinem Instagram. In der Trash-Sendung „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ legte der Entertainer nach:

„Ich war in einem Format drin, das uns sehr zugesetzt hat. Das war mit ein Grund, wieso meine Frau und ich auseinandergegangen sind.“ Im Klartext bedeutet das Folgendes: „Ich denke, dass die Belastungen, die ein Paar ertragen muss, das in der Öffentlichkeit steht, für uns zu hoch waren.“ In der Zwischenzeit haben sich Willi und seine Jasmin wieder zusammengefunden.

„Jasmin & Willi gibt es wieder“, verkündete er zufrieden, denn man gehöre zusammen wie: „Ketchup und Pommes, Blitz und Donner oder Topf und Deckel.“

Benjamin Boyce & Kate Merlan

„Das Sommerhaus der Stars“ tat auch der Beziehung von Benjamin Boyce und seiner damaligen Freundin Kate Merlan nicht gut. So konnte ganz TV-Deutschland dabei zusehen, wie die Beziehung des Ex-Caught in the Act-Stars mit dem Tattoo-Model vor laufenden Kameras zerbrach.

In der Sendung flogen die Fetzen so dermaßen, dass sich in den sozialen Netzwerken viele Fans auf die Seite von Kate schlugen und Boyce für seinen Umgang mit Merlan kritisierten.

Einer der großen Streitpunkte des Paares, der auch in der Sendung gezeigt wurde, war Kates unerfüllter Kinderwunsch. Benjamin, der bereits Vater einer Tochter ist, stellte in der Sendung klar, dass er keine weiteren Kinder wolle.

Im Gespräch mit Klatsch-tratsch.de sagt er dazu, dass es schon von vornherein klar gewesen sei, dass er keine weiteren Kinder wolle, „aber es musste nochmals gesagt werden.“ Seit kurz nach Ende der Sendung herrsche Eiszeit zwischen dem ehemaligen Paar. „Ich hätte das gerne freundschaftlich beendet, aber das war irgendwann nicht mehr möglich.“

Mehr zum Thema:

Elena Miras & Mike Heiter

„Dass das mit denen so lange gehalten hat, wundert mich echt“, kommentierte ein Fan, nachdem Elena Miras und Mike Heiter am 9. September in ihren Insta-Storys ihre Trennung bekanntgaben.

„Nach drei Jahren sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir ab sofort getrennte Wege gehen. Auf Einzelheiten, wer Schluss gemacht hat oder wieso oder warum, werden wir für uns behalten.“

Schon bei ihrer „Sommerhaus“-Teilnahme gerieten die jungen Eltern regelmäßig aneinander und pampten sich vor laufenden Kameras an. In der RTL-Show „Pocher-gefährlich ehrlich!“ äußerte sich die Influencerin zu dem Liebes-Aus und sagte:

„Viele melden sich und behaupten, wir hätten eh nie zusammen gepasst. Die Entscheidung haben wir jetzt aber nicht gestern gefällt. Seitdem ist schon ein bisschen Zeit vergangen“.

Galerie

Johannes Haller & Yeliz Koc

Der Sommerhaus-Fluch hat sich scheinbar auch über die Beziehung von Johannes Haller und Yeliz Koc gelegt. Noch im letzten Jahr bewies das einstige „Bachelor in Paradise“-Paar, wie gut sie sich als Team funktionieren und gehörten zu den Lieblingen der Staffel.

Abseits von der RTL-Sendung begann ein hin und her. Mal waren die beiden zusammen, mal wieder getrennt. 2020 wurde dann zum Jahr der Entscheidung: Beide entschieden sich für neue Partner. So überraschte die schöne Yeliz mit Jimi Blue Ochsenknecht als neuen Mann an ihrer Seite. Und auch die neue Freundin von Johannes ist keine Unbekannte: So datet er nun Bachelorette Jessica Paszka.

Angelina Heger und Rocco Stark

Ex-„Bachelor“-Kandidatin Angelina Heger, heute Angelina Pannek, und Schauspieler Rocco Stark trennten sich, bevor die erste „Sommerhaus“-Folge über die Bildschirme geflimmert war. Die beiden kamen im Januar 2016 zusammen, fünf Monate später war schon wieder alles vorbei.

„Es fällt mir sehr schwer das heute mitzuteilen, aber wir haben uns leider endgültig getrennt“, teilte Stark damals via Facebook mit. „Rocco und ich haben beschlossen ab sofort getrennte Wege zu gehen“, bestätigte auch Heger. In der ersten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ belegten sie den letzten Platz.