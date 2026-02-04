Stars 27 Jahre nüchtern: Jamie Lee Curtis dankt ihrem verstorbenen Freund Richard Lewis

Jamie Lee Curtis - Ella McCay - UK Special Screening - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2026, 18:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin erinnert mit bewegenden Worten an den 2024 verstorbenen Schauspieler.

Jamie Lee Curtis schreibt ihre 27-jährige Nüchternheit ihrem verstorbenen Freund Richard Lewis zu.

Die Film-Ikone ehrte den 2024 verstorbenen Schauspieler in einem emotionalen Instagram-Beitrag. Lewis sei dafür verantwortlich, dass sie seit fast 30 Jahren die Finger von Alkohol und Drogen lasse.

„Vor 27 Jahren hatte ich Schmerz und Trauer. Ich streckte meine Hand aus, und mein alter Kollege und Freund Richard Lewis griff zu und nahm meine Hand“, berichtete sie. „Das Wunder der Nüchternheit ist, dass es nur eine andere Person braucht, die nachvollziehen kann, wie man sich fühlt – und DAS kann alles verändern.“

Die ‚Freaky Friday‘-Darstellerin erinnerte daran, wie der Komiker ihr half, Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen, die verstanden, was sie durchmachte. „Richard stellte mich vielen anderen vor, und in diesen 27 Jahren habe ich so viele Menschen getroffen, die unsere gemeinsame Verbindung von Sucht und Genesung aus diesem täglichen Gefängnis teilen“, erzählte sie.

Jamie ließ sich von diesem Moment inspirieren und gibt die Erfahrung seitdem in ihrem eigenen Leben weiter. „Es ist mir eine Ehre, mich Fremden zu öffnen, von denen mich viele besser kennen als Menschen, mit denen ich mein ganzes Leben verbracht habe“, offenbarte sie. „Ich versuche, all ihren Mut und ihre Stärke zu ehren und täglich das zu tun, was Richard getan hat: meine Hand anderen in Not ausstrecken.“ Abschließend erklärte die 67-Jährige: „Ich vermisse meinen Freund, aber sein Geschenk an mich IST das Geschenk, das immer weitergibt.“