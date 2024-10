Stars A$AP Rocky: Er will das Fußball-Team Tranmere Rovers kaufen

ASAP Rocky - The 2023 Met Gala Celebrating - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2024, 09:00 Uhr

A$AP Rocky könnte den Wert der Tranmere Rovers bei einem Kauf um einiges steigern, so der Vorsitzende des Clubs.

Es wird aktuell gemunkelt, dass der 36-jährige Rap-Star und Promi-Anwalt Joe Tacopina Teil einer Investmentgruppe ist, die die englische Fußballmannschaft kaufen möchte. Mark Palios, der Vorsitzende des Fußballclubs, glaubt, dass ein prominenter Investor dazu beitragen könnte, das Schicksal des Vereins zu verändern.

Mark sagte gegenüber ‚talkSPORT‘: „Es war schon immer geplant, dass wir einen Schritt weitergehen. Und das zieht Leute an; die Namen, die genannt werden, zum Beispiel A$AP Rocky, der angeblich mit Joe Tacopina verbunden ist. Es gibt viele Leute, die interessiert sind.“ Mark erklärte auch, dass ein Prominenter dazu beitragen könnte, „das kommerzielle Potenzial des Clubs zu erhöhen“. Er erklärte: „Joe würde einen Mehrwert schaffen, in dem Sinne, dass er ein Amerikaner ist, der den Abstieg versteht, weil er in Italien im Fußball tätig war. Er könnte auch einen Mehrwert schaffen, indem er Prominente einbringt, die dann das kommerzielle Potenzial des Clubs steigern können.“

Anfang des Monats behauptete ein Insider, dass Rocky „dem Angebot von Tranmere verpflichtet ist“. Der Rapper und Rihanna – seine langjährige Partnerin – könnten sogar gemeinsam ein Spiel besuchen, wenn der gemunkelte Deal zustande kommt. Der Nahestehende verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Rocky ist eng mit Joe verbunden und hat sich dem Angebot von Tranmere verpflichtet. Joe war bei Spielen in Tranmere und Rocky hat Pläne, auch nach Abschluss des Deals vorbeizukommen. Vielleicht sehen wir Rihanna sogar, wie sie sich Fußball in der zweiten Liga anschaut.“ Joe glaube außerdem, dass Rockys Promi-Status dazu beitragen könnte, den Club zu verändern. Der Insider fügte hinzu: „Joe glaubt, dass Tranmere – ein berühmter Klub in der Nähe von Liverpool – unterbewertet ist und dass er ihn durch cleveres Marketing und die Unterstützung von Prominenten verändern kann. Mit Leuten wie Rocky an Bord, vielleicht ja…“