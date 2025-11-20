Musik A$AP Rocky gibt Update zu verspätetem Album ‚Don’t Be Dumb‘

ASAP Rocky - The 2023 Met Gala Celebrating - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 18:00 Uhr

A$AP Rocky hat verraten, dass sein verspätetes Album ‚Don’t Be Dumb‘ noch in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Danny Elfman, der berühmte Komponist, der regelmäßig mit Tim Burton zusammenarbeitet, hat zu einigen der Songs beigetragen. „Danny Elfman, er hat gerade mein Album mit mir gemacht, das ich dieses Jahr herausbringe“, sagte Rocky gegenüber ‚Vanity Fair‘. „Er hat einen Haufen Songs auf meinem neuen Album komponiert.“

Der 37-jährige Star – mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers – hatte zuvor enthüllt, dass der legendäre Filmemacher Burton die Platte gehört hat und ein unerwarteter Fan ist. Er sagte zu ‚Billboard‘: „Ich saß da und habe das Album für Tim Burton gespielt, und er war voll dabei, er hat mit dem Kopf genickt und meinte: ‚Wow! Ich wusste nicht, dass du solche Musik machst!'“ Die beiden standen in Kontakt, weil der ‚Praise The Lord‘-Hitmacher wollte, dass der ‚Wednesday‘-Regisseur das Artwork für das Album entwirft, aber leider ließ sich das nicht verwirklichen.

Das Album ist ein hochkarätiges Kollabo-Projekt, bei dem als Gäste unter anderem Metro Boomin, Madlib, Pharrell Williams, Swedish House Mafia, Mike Dean und Tyler, The Creator erwartet werden. Die LP sollte ursprünglich am 30. August 2024 erscheinen, doch es gab unterwegs einige Rückschläge, wodurch die Veröffentlichung auf 2025 verschoben werden musste. Ein Teil der Verzögerung war auf „Leaks und Sample-Clearances“ zurückzuführen. Bisher haben Fans die Singles ‚Tailor Swift‘, ‚Highjack‘, ‚Ruby Rosary‘ und ‚Pray4DaGang‘ zu hören bekommen. Rockys letztes Studioalbum war ‚Testing‘ aus dem Jahr 2018.