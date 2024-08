Musik A$AP Rocky: Veröffentlichung seiner neuen Single ‚Tailor Swif‘

A$AP Rocky BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2024, 16:00 Uhr

Der Rapper hat seine neueste Single herausgebracht, nachdem der Track online geleakt worden war.

A$AP Rocky hat seine neueste Single ‚Tailor Swif‘ herausgebracht, nachdem der Track online geleakt worden war.

Der Rapper gab vor kurzem bekannt, dass sich die Veröffentlichung seiner mit Spannung erwarteten LP ‚Don’t Be Dumb‘ aufgrund von „Leaks und Sample-Freigaben“ verzögern wird.

Der Musiker brachte seinen neuen Song heraus, der eine Anspielung auf Superstar Taylor Swift ist, aber keinen Songtext über die Künstlerin enthält. Auf seinem Account auf X verkündete der Star: „WEIL IHR DUMMIES IHN SCHON GELEAKT HABT.“ Die neue LP sollte am 30. August erscheinen, wobei es aber einige Rückschläge gab, sodass die Veröffentlichung der Platte auf den Herbst verschoben werden musste. Nachdem Billboard die Änderung des Veröffentlichungsdatums bestätigt hatte, schrieb Rocky auf X: „LEAKS UND SAMPLE-FREIGABEN STÖREN DAS ALBUM. ES IST 6 JAHRE HER UND ICH WILL DAS BESTE ALBUM ALLER ZEITEN MACHEN. ES TUT MIR LEID, DASS IHR WARTEN MÜSST.” Auf dem neuen Album des Sängers werden Kollaborationen mit Tyler, The Creator, Metro Boomin, Madlib, Pharrell Williams, Swedish House Mafia und Mike Dean zu hören sein. Rockys letztes Studioalbum war ‚Testing‘ aus dem Jahr 2018.