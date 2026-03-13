Film Aaron Pierre in ‚Man of Tomorrow‘

Aaron Pierre attends the 55th NAACP Image Awards at Shrine Auditorium LA March 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2026, 14:00 Uhr

Aaron Pierre ist nun Teil der Besetzung der Superman-Fortsetzung ‚Man of Tomorrow‘.

Der 31-jährige Schauspieler wird laut ‚Deadline‘ die Figur des John Stewart/Green Lantern – eine Rolle, die er in der kommenden TV-Serie ‚Lanterns‘ spielen wird – in James Gunns Nachfolger des Superhelden-Blockbusters aus dem letzten Jahr auf die Leinwand bringen.

Der Regisseur von ‚Guardians of the Galaxy‘ hat das Drehbuch geschrieben und steht bei ‚Man of Tomorrow‘ wieder hinter der Kamera; die Dreharbeiten sollen diesen Sommer in Atlanta beginnen. Der Film wird mehrere Darsteller aus dem letztjährigen DC-Universum-Film zurückbringen – David Corenswet und Nicholas Hoult werden ihre Rollen als Superman bzw. Lex Luthor erneut übernehmen. Auch Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen) und Sara Sampaio (Eve Teschmacher) kehren für die Fortsetzung zurück. Allerdings wird in dem Film der klassische Superman-Bösewicht Brainiac eingeführt – der vom deutschen Schauspieler Lars Eidinger dargestellt wird.

Dass Pierre in dem Film Stewart spielt, passt zu Gunns Vision, das DC-Filmuniversum – sowohl Filme als auch TV-Serien – nahtlos miteinander zu verbinden.