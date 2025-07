Musik Maroon 5 kündigen neues Album ‚Love Is Like‘ an und veröffentlichen neue Single ‚All Night‘ Maroon 5 werden am 15. August ihr achtes Studioalbum mit dem Titel ‚Love Is Like‘ veröffentlichen. Nach ihrer kürzlichen Rückkehr mit ‚Priceless‘ – einer Zusammenarbeit mit BLACKPINK-Star Lisa – haben Adam Levine und Co. nun die nächste Single ‚All Night‘ herausgebracht. Das kommende Album ist der Nachfolger von Jordi aus dem Jahr 2021. Die ‚She […]