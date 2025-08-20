Musik Addison Rae lobt ‚Perfektionistin‘ Lana Del Rey

Addison Rae - November 2022 - Avalon - LACMA Art + Film Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 18:00 Uhr

Addison Rae identifiziert sich mit Lana Del Reys „perfektionistischer“ Herangehensweise.

Die ‚Diet Pepsi‘-Sängerin stand letzten Monat gemeinsam mit der ‚Video Games‘-Hitmacherin auf der Bühne des Wembley-Stadions in London. Jetzt enthüllte sie, dass beide Sängerinnen sehr hohe Ansprüche haben, wenn es um ihre Performances geht.

Im Gespräch mit Zane Lowe für ‚Apple Music 1‘ sagte Addison: „Es war so lustig. Lana ist eine der größten Künstlerinnen unserer Generation – ehrlich gesagt, unserer Lebenszeit. Ich finde, sie ist einfach unglaublich, und so freundlich und süß, und so hilfsbereit und offen.“ Allerdings nur, solange die Dinge nach Plan laufen, denn Lana Del Rey scheint eine absolute Perfektionistin zu sein – ein Charakterzug, den Addison teilt. „Sie ist so eine Perfektionistin, was so inspirierend zu beobachten ist. Ich bin auch eine Perfektionistin, und sie lässt das niemals los. Es ist wirklich schön, jemanden zu sehen, der ständig will, dass alles perfekt ist, damit es alle genießen können.“

Addison (24) hatte Lana (40) nach den Shows in Wembley bereits als „göttliche Frau“ bezeichnet. Sie schrieb auf Instagram: „Ich werde das niemals vergessen. Vielen Dank an die schönste göttliche Frau, Herz, Seele, Verstand…, Lana. Ich bin das glücklichste Mädchen auf Erden. Neben dir zu sein, ist spirituell.“

Addison – die durch die Social-Media-Plattform TikTok und als Schauspielerin in Filmen wie ‚Einer wie keiner‘ berühmt wurde – startet noch in diesem Monat ihre erste eigene Konzerttournee und erwartet ein „wildes“ Erlebnis, wenn sie bei den Auftritten im Mittelpunkt steht. Die 24-Jährige sagte: „Ich habe eine Menge Spaß. Ich bin aufgeregt. Ich bin nervös. Es wird so wild. Ich habe ein paar Mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen, indem ich die Box-Shows gemacht habe und dann durfte ich natürlich für Lana eröffnen, was wirklich Spaß gemacht hat.“