Musik Olivia Rodrigo geriet vor ihrem Glastonbury-Auftritt in Panik, weil das Publikumsfeld fast leer war

Olivia Rodrigo - Apple Music / The Zane Lowe Show BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 18:00 Uhr

Olivia Rodrigo geriet vor ihrem Glastonbury-Auftritt in Panik, weil das Publikumsfeld fast leer war.

Olivia Rodrigo hat zugegeben, dass sie kurz vor ihrem Headliner-Auftritt beim Glastonbury Festival 2025 einen Moment echter Panik erlebte.

Der Grund: Ihre Freunde teilten ihr nur fünf Minuten vor Beginn ihres Konzerts mit, dass das Gelände vor der Bühne noch längst nicht voll sei. In der Sendung ‚The Zane Lowe Show‘ auf Apple Music erinnerte sich die 23-jährige Sängerin an den nervenaufreibenden Moment. Sie sagte: „Ehrlich gesagt – mein Gott, Glastonbury war einfach das Beste.“ Dann erinnerte sie sich: „Meine Freunde standen dort oben und waren total nervös, weil das Feld fünf Minuten vor meinem Auftritt nicht einmal zu einem Viertel gefüllt war. Alle kamen gerade erst von einer anderen Veranstaltung. Und alle sagten: ‚Oh mein Gott, niemand ist gekommen, um Olivias Glastonbury-Auftritt zu sehen.‘ Alle gerieten in Panik.“

Die Sängerin erklärte, dass die vielen freien Plätze keineswegs mangelndes Interesse bedeuteten. Vielmehr sei es typisch für Festivals, dass Besucher erst nach und nach von anderen Bühnen herüberwechseln. In diesem Moment sei der Anblick jedoch „beängstigend“ gewesen. Trotz des ersten Schocks entwickelte sich der Abend zu einem der schönsten Momente ihrer Karriere. Sie sagte: „Ganz ehrlich, es war eine wunderschöne Erfahrung. Karrierebezogen war es eines der besten Erlebnisse meines Lebens.“ Über die zunächst spärlich gefüllte Menschenmenge scherzte sie: „Drohnenaufnahme streichen. Drohnenaufnahme streichen.“

Als die Besucher schließlich in großer Zahl eintrafen, sei die Stimmung „unglaublich“ geworden. Besonders surreal sei es gewesen, gemeinsam mit Robert Smith von The Cure aufzutreten. Sie sagte: „Auch persönlich war das ein riesiger Traum von mir. Dass ich das mit Menschen erleben durfte, die ich liebe, und mit Robert, den ich ebenfalls liebe. Das war einfach großartig.“ Rückblickend auf ihre versteckte Nervosität vor dem Auftritt lachte sie: „Ich dachte mir: Selbst wenn ich jeden einzelnen Songtext vermassle, wenn ich Robert dabei habe, wird es trotzdem großartig sein.“