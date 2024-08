Film Addison Rae: Rolle in ‚Thanksgiving 2‘

Addison Rae - Spotify Best New Artist 2020 Party - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2024, 12:00 Uhr

Der Filmemacher deutete an, dass der Star in dem Horrorfilm mit von der Partie sein wird.

Eli Roth deutete an, dass Addison Rae in ‚Thanksgiving 2‘ mit von der Partie sein wird.

Die 23-jährige Sängerin und Schauspielerin spielte die Rolle der Gaby in dem 2023 erschienenen Horrorfilm.

Und Roth, der Filmemacher und Co-Autor des ersten und zweiten Films verriet jetzt, dass Raes Charakter „aus einem bestimmten Grund am Leben gehalten“ worden sei. Der Regisseur erklärte in einem Interview bei der Filmpremiere seiner ‚Borderlands‘-Filmadaption am Dienstag (6. August): „Ich liebe Addison Rae. Wir haben sie aus einem bestimmten Grund am Leben gelassen. Es ist kein ‚Thanksgiving‘-Film ohne Addison Rae.“ Insider haben gegenüber ‚Variety‘ jedoch erzählt, dass Rae sich noch nicht offiziell für das Projekt angemeldet haben soll. ‚Thanksgiving‘ beruht auf dem Parodie-Trailer, den der 52-jährige Filmemacher Roth vor 16 Jahren für das Quentin Tarantino-Robert Rodriguez-Doppelprogramm ‚Grindhouse‘ gedreht hatte. Der gruselige Film erzählt die Geschichte eines Serienmörders, der die Einwohner von Plymouth, Massachusetts, terrorisiert, während er als ein Pilger aus dem 17. Jahrhundert verkleidet ist. Raes Charakter überlebte, ebenso wie Scuba (Gabriel Davenport), Ryan (Milo Manheim), Bobby (Jalen Thomas Brooks) und Jessica (Nell Verlaque). In dem neuen Film waren zudem Patrick Dempsey, der Sheriff Eric Newlon verkörperte, Rick Hoffman und Gina Gershon zu sehen.