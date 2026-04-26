Film Adrian Grenier sollte Cameo in ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ haben

Adrian Grenier - Famous - London - June 2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2026, 14:39 Uhr

Adrian Grenier sollte Cameo in 'Der Teufel trägt Prada 2' haben.

Adrian Grenier sollte ursprünglich einen Cameo-Auftritt in ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ haben, doch es „gab keine Zeit“, ihn zu drehen.

Der ‚Entourage‘-Star spielte im ersten Film Nate, den Freund von Anne Hathaways Figur Andrea Sachs, kehrt aber in der Fortsetzung nicht zurück. Regisseur David Frankel bestätigte jedoch, dass ein Auftritt geplant war. Er sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich hatte die Idee, ihn in einem Cameo unterzubringen, aber am Ende war es einfach zu spät im Produktionsplan.“ Die Dreharbeiten seien weniger als einen Monat vor dem Start abgeschlossen worden, daher habe schlicht die Zeit gefehlt. David wollte nicht verraten, was die Figur gemacht hätte: „Nein, das sollte ich wahrscheinlich nicht sagen.“

Adrian nahm die Absage in einem aktuellen Starbucks-Werbespot humorvoll aufs Korn, was der Regisseur „sehr lustig“ fand. Im Spot wird der Film als „eine bestimmte Fortsetzung“ bezeichnet, während Adrian scherzte, Nate solle in der Vergangenheit bleiben: „Ihr habt vielleicht die Schlagzeilen gesehen: Ich wurde nicht gefragt, bei einer bestimmten Fortsetzung mitzumachen. Aber mir geht’s gut. Wirklich. Alles gute Energie. Also stoßen wir auf Nate an. Er machte gute Sandwiches. Er liebte seine Freundin bis zu einem gewissen Punkt. Er war nicht perfekt.“

Der 49-jährige Schauspieler hatte zuvor zugegeben, dass es eine „Enttäuschung“ gewesen sei, nicht dabei zu sein, und vermutet, dass seine Figur bei Fans nicht beliebt genug war. Er sagte der ‚New York Post‘: „Wir sind alle Fans des Films, egal ob wir darin waren oder nicht. Natürlich war es enttäuschend, dass ich keinen Anruf für die Fortsetzung bekommen habe. Aber ich verstehe auch, dass es Gegenwind gegen Nate gab, vielleicht hat das damit zu tun.“ Außerdem drehte Sydney Sweeney einen dreiminütigen Cameo-Auftritt, der jedoch aus „kreativen Gründen“ gestrichen wurde.