Rock-Legenden brechen Abschiedstour ab Aerosmith geben Ende ihrer Bühnenkarriere bekannt

Steven Tyler sang 54 Jahre lang für die Rockgruppe. (paf/spot)

SpotOn News | 03.08.2024, 10:29 Uhr

Mehr als fünf Jahrzehnte nach ihrer Gründung hat die US-Rockband Aerosmith ihre Karriere auf der Bühne beendet. Wegen Steven Tylers gesundheitlichen Problemen sagt die Gruppe die Abschiedstournee ab.

Aus und vorbei: Die Rockband Aerosmith hat wegen Steven Tylers (76) angeschlagener Stimme ihr vorzeitiges Bühnenende auf Social Media bekannt gegeben. Der Sänger kämpfte seit September 2023 mit einer Kehlkopffraktur. Diese zwang die Gruppe nun, ihre zunächst pausierte Abschiedstournee vollständig abzusagen.

"Schwierige, aber notwendige Entscheidung"

"Wie ihr wisst, ist Stevens Stimme ein Instrument wie kein anderes. Er hat monatelang unermüdlich daran gearbeitet, seine Stimme wieder dahin zu bringen, wo sie vor seiner Verletzung war", würdigte die Formation die Stimme ihres Frontmannes. Jedoch habe sich seine Situation auch mit medizinischer Hilfe nicht gebessert.

"Leider ist es klar, dass eine vollständige Genesung von seiner Stimmverletzung nicht möglich ist. Wir haben eine herzzerreißende und schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen – als eine Band von Brüdern – uns von der Tourneebühne zurückzuziehen", teilten die US-Rocker ihren Rückzug aus dem Live-Geschäft mit. Ende September 2023 brach die Band ihre "Peace Out: The Farewell Tour" wegen Tylers Stimmproblemen ab. Am 20. September hätte das erste Konzert nach der Pause in Pittsburgh, Pennsylvania, stattfinden sollen.

"Spielt unsere Musik laut, jetzt und immer"

Die Band bedankte sich in dem Statement für die Unterstützung ihrer Fans: "Es war die Ehre unseres Lebens, dass unsere Musik Teil der euren geworden ist. In jedem Club, auf jeder großen Tournee und in großen und privaten Momenten habt ihr uns einen Platz im Soundtrack eures Lebens gegeben." Ihre Anhänger seien "die besten Fans auf dem Planeten Erde".

Weiter ermutigten sie sie: "Spielt unsere Musik laut, jetzt und immer. Träumt weiter. Ihr habt unsere Träume wahr werden lassen." Damit kommen sie auf ihren weltweiten Erfolg zu sprechen. "Einige von euch sind von Anfang an dabei, und ihr alle seid der Grund dafür, dass wir Rock 'n' Roll-Geschichte geschrieben haben", schrieben sie zu ihrer Bandhistorie. Einen besonderen Dank erhielt ebenso das Team hinter der Tour: "Wir sind unserer fachkundigen Crew, unserem unglaublichen Team und den Tausenden von talentierten Menschen dankbar, die unsere historischen Touren möglich gemacht haben."

Seit 54 Jahren aktiv

Die US-amerikanische Classic-Rock-Band formierte sich im Jahr 1970 und ist damit seit mehr als 50 Jahren im Musikbusiness tätig. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum mit ihrem Hit "Dream On" veröffentlichten sie drei Jahre nach der Gründung. Durch weitere Songs wie "I Don't Want To Miss A Thing", "Crazy" und "Sweet Emotion" erlangten sie internationale Bekanntheit.

Neben Steven Tyler standen die Gitarristen Joe Perry (73) und Brad Whitford (72), Bassist Tom Hamilton sowie Schlagzeuger Joey Kramer (74) auf der Bühne. Bereits gekaufte Tickets werden von den jeweiligen Anbietern erstattet, hieß es in dem Statement der Band.