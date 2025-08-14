Musik Aerosmith: Joe Perry gibt Update über Tour-Comeback

Aerosmith O2 Forum Kentish Town 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2025, 09:00 Uhr

Der Star hat über ein mögliches Tour-Comeback der Band gesprochen.

Steven Tylers Bandkollege Joe Perry hat über ein mögliches Tour-Comeback von Aerosmith gesprochen.

Erst im letzten Monat deutete der Gitarrist der Rockband an, dass die Musiker auf die Bühne zurückkehren könnten.

Perry äußerte jetzt Zweifel an einer Tournee der Band, weil Tyler eine schwere Stimmverletzung erlitt, bei der er sich den Kehlkopf gebrochen und die Stimmbänder beschädigte. Joe schloss ein letztes Konzert der Band jedoch nicht völlig aus und hat angedeutet, dass es Teil einer Dokumentation sein könnte, über die aktuell verhandelt wird. Der Gitarrist erklärte in einem Interview mit ‚WBUR‘: „Ich würde wetten, dass noch ein Aerosmith-Konzert übrig ist. Es gab Gespräche über eine Dokumentation; das könnte Teil davon sein. Ich habe viel Zeit mit Steven verbracht und er möchte und kann einfach nicht touren.“ Bei einem Auftritt bei SiriusXMs ‚Trunk Nation With Eddie Trunk‘ im Juli wurde Perry danach gefragt, ob seine Fans Aerosmith jemals wieder auf der Bühne sehen würden. Daraufhin antwortete der Künstler: „Ja, ich hoffe es immer, aber auf Tour zu gehen, das ist eine große Sache, das alles auf die Reihe zu kriegen.“