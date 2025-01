Musik Aerosmith: Reunion für ein Charity-Event

Bang Showbiz | 24.01.2025, 11:00 Uhr

Aerosmith werden bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung von Frontmann Steven Tyler auftreten.

Die legendäre Rockband, die neben dem 76-jährigen Sänger aus Tom Hamilton (73), Brad Whitford (72), Joe Perry (74) und Joey Kramer (74) besteht, hatte sich eigentlich im August nach einer Kehlkopfverletzung Tylers von der Bühne verabschiedet. Für die sechste Ausgabe des Charity-Events ‚Jam for Janie Grammy Awards Viewing Party‛ am 2. Februar wollen Aerosmith jedoch ausnahmsweise trotzdem ein Konzert geben. ‚Billboard‛-Berichten zufolge wird Tyler an der Seite seiner Bandkollegen Perry und Hamilton performen. Von Whitford und Kramer, die seit 2019 nicht mehr mit der Band aufgetreten sind, ist derweil keine Rede.

Mit ihrem Überraschungs-Gig wollen Aerosmith die Non-Profit-Organisation ‚Janie‛s Fund‛ unterstützen, die Hilfe für Mädchen und junge Frauen bereitstellt, die Missbrauch erleben mussten. In diesem Jahr wird die Party aufgrund der verheerenden Waldbrände in Kalifornien außerdem Spenden für die Feuerwehr von Los Angeles sammeln. Über sein Engagement sagt Tyler: „Was die Bürger von Los Angeles mit diesen Waldbränden aushalten musste, ist unvorstellbar. Musik hat heilende Kräfte und wir hoffen, dass wir unseren Ersthelfern und denjenigen, die von den Feuern betroffen sind, einen Moment der Freude und Leichtigkeit bringen können.“