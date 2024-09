Stars Alec Baldwin: Hutchins-Fall wird nicht wieder aufgerollt

Bang Showbiz | 07.09.2024, 13:00 Uhr

Der Richter im Strafprozess gegen Alec Baldwin hat einen Antrag auf Wiederaufnahme des Falls abgelehnt.

Der 66-jährige Schauspieler stand im Juli wegen des Todes von Halyna Hutchins – die 2021 am Set von ‚Rust‘ erschossen wurde – vor Gericht. Richterin Mary Marlowe Sommer wies den Fall ab, nachdem sein Anwaltsteam argumentiert hatte, dass die Staatsanwaltschaft Beweise zum Tod der Kamerafrau versteckt hatte. Nun hat Richterin Mary Marlowe Sommer einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf Wiederaufnahme des Falls abgelehnt.

Sonderstaatsanwältin Kari T. Morrissey forderte kürzlich, dass der Fall neu geprüft wird. Richterin Sommer hat den Antrag jedoch zurückgewiesen und darauf hingewiesen, dass der Antrag die Zehn-Seiten-Grenze für Schriftsätze, die ohne Genehmigung eingereicht werden, überschritten habe. In einer Erklärung, die PEOPLE vorliegen soll, sagte Morrissey – der beschuldigt wurde, direkt an der Entscheidung beteiligt gewesen zu sein, Beweise zurückzuhalten – anschließend: „Der zehnseitige Antrag wurde bereits eingereicht. Darüber hinaus kann ich nichts dazu sagen.“

Baldwin wurde im Januar von einem Geschworenengericht in New Mexico angeklagt, nachdem sich die Waffe, die er während einer Probe im Jahr 2021 am Set von ‚Rust‘ in der Hand hielt, entlud, Hutchins tötete und den Regisseur des Films, Joel Souza, verletzte. Der Hollywoodstar behauptete anschließend, er habe weder den Abzug der Waffe betätigt noch gewusst, warum sie echte Munition enthielt. Hannah Gutierrez-Reed, die Waffenbeauftrage des Films, wurde im April zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem sie im Zusammenhang mit dem Vorfall für schuldig befunden worden war. Die Dreharbeiten zu ‚Rust‘ wurden wieder aufgenommen und im Mai 2023 beendet.