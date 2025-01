"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" Alessia Herren, Lilly Becker & mehr: Darum ziehen sie in den Dschungel

Lilly Becker, Yeliz Koç und mehr: Die zwölf prominenten Kandidaten und Kandidatinnen für die Dschungelcamp-Staffel 2025 stehen fest. (the/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 12:17 Uhr

Schon bald erobern zwölf neue Promis den australischen Dschungel. Vorab haben Alessia Herren, Lilly Becker und die anderen Kandidaten verraten, was sie zu einer Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" motiviert.

Auch 2025 wird es wieder eine neue Generation an frischgebackenen Dschungelcamp-Stars geben. Bevor in wenigen Wochen die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet, hat RTL am Freitag (3. Januar) verkündet, welche Promis sich ab dem 24. Januar in den australischen Busch begeben werden. Alle zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich bereits auf ihr TV-Abenteuer, wie sie dem Sender in Kurzinterviews vorab verraten haben.

Alessia Herren tritt in die Fußstapfen ihres Vaters

Alessia Herren (22) ist dieses Jahr die jüngste Teilnehmerin rund um das Dschungel-Lagerfeuer: Die Tochter des verstorbenen Schauspielers Willi Herren (1975 – 2021) wird von Ehemann Can Patrick Nitkewitz nach Australien begleitet. "Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters. Darauf bin ich sehr stolz!", so die 22-Jährige. "Es ist ein sehr schönes Gefühl, zu wissen, dass mein Vater vor 20 Jahren im Dschungel war, genau da wo ich jetzt bin." Willi Herren nahm 2004 an der zweiten Staffel der RTL-Show teil und belegte damals den dritten Platz.

"Love Island"-Star Maurice Dziwak (26) hat eine ganz bestimmte Sorge, bevor er sich ins große Dschungel-Abenteuer begibt: "Ich kann kein Fleisch mit Fett essen. Wie soll ich da Hoden oder Penisse essen?" An Selbstbewusstsein fehlt es ihm aber trotz dieser Bedenken nicht: "Der Löwe ist im Dschungel." Begleitet wird er von seiner Mutter Anja Dziwak.

Edith Stehfest reist ohne Ehemann Eric nach Australien

Für ihre Zeit im Dschungel kann sich Musikerin Edith Stehfest (29) nur vorab Tipps von ihrem Ehemann Eric Stehfest (35) holen. Dieser war Anfang 2022 Teilnehmer der 15. Staffel sowie im Mai 2024 Teil von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" in Südafrika. Der ehemalige "GZSZ"-Darsteller wird seine Frau aber nicht nach Australien begleiten, Edith Stehfest reist stattdessen mit Freundin Malena Riester an: "Das Dschungelcamp ist eine wahnsinnig großartige Chance für mich. Mit ganz viel Raum und Zeit, einfach ganz pur ich selbst zu sein."

Für Influencerin und Reality-TV-Star Yeliz Koç (31) geht mit der Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ein Herzenswunsch in Erfüllung. "Ich bin bereit und der Dschungel ist mein Traumformat. Ich warte schon seit acht Jahren darauf und jetzt ist es so weit", freut sich die 31-Jährige, die von ihrer Schwester Filiz Rose nach Australien begleitet wird.

Erste Dschungelkrone für die Schlagerwelt?

Anna Carina Woitschak (32) hat eine besondere Mission, die sie in den australischen Busch führt: "Als erste Schlagersängerin will ich die Dschungelkrone in die Schlagerwelt bringen." Begleitet wird die Ex-Frau von Schlagerstar Stefan Mross (49) von ihrem derzeitigen Partner Daniel Böhm und ihrer besten Freundin Paulina Wagner.

"Prince Charming"-Star Sam Dylan (33) machte im vergangenen Jahr Schlagzeilen mit seinem Liebescomeback mit Partner Rafi Rachek (35) und ihrem gemeinsamen Einzug ins "Sommerhaus der Stars". Dort sicherten sie sich gemeinsam den Sieg. Dass Dylan nun ohne seinen Partner in den Dschungel einzieht, wurmt Rachek offenbar: "Rafis erste Worte zu meiner Dschungelcamp-Teilnahme waren: 'Warum nicht ich?' Er hat mich gezwungen, die Produktion anzurufen und zu sagen, dass ich ohne Rafi nicht ins Camp gehe."

"GZSZ"-Star Timur Ülker (35) hat großen Respekt vor der herausfordernden TV-Show: "Es ist krass, aber im Dschungelcamp musst du Sachen machen, die oft an der Grenze des gesellschaftlich Akzeptierten liegen." Für Schauspielerin Nina Bott (47) ist das Dschungelcamp hingegen eine Gelegenheit, aus ihrem Alltag als vierfache Mama zu entfliehen. Als sie die Anfrage erhalten habe, habe ein Adrenalinkick sie durchströmt: "Mal etwas zu machen, was keiner von mir erwartet." Sie freue sich darauf, "ein oder zwei Wochen etwas anderes zu machen".

Darum geht Lilly Becker in den Dschungel

Mit besonderer Spannung erwarten Dschungelcamp-Fans die Teilnahme von Lilly Becker (48). Ihre Mission in der RTL-Show: "Ich mache das nicht, um mich selbst zu entdecken, aber um meine Stärke wiederzufinden. Social Media und die Presse haben mich nicht gebrochen, aber ich habe mir selbst nicht vertraut. Ich habe mich zurückgezogen und das sollte man nicht." Sie habe "viele Sachen erlebt" und "natürlich etwas zu erzählen", so die Ex-Frau von Boris Becker (57).

Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) – bekannt aus der ZDF-Krimireihe "Der Alte" – reizt am Dschungelcamp "das absolut Neue", trotzdem bereite ihm die Teilnahme etwas "Bauchschmerzen", weil es um ihn als Person gehe und nicht um eine Rolle. Er will im Dschungel für mehr Toleranz sorgen: "Ich bin Diversität in einer Person: als Ossi, als Schwuler, als Schwarzer. Mehr geht erstmal nicht."

Die ältesten Teilnehmer in dieser Staffel werden Sportkommentator Jörg Dahlmann (65) und Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (66) sein. Dahlmann gibt sich bereits vor dem Start siegessicher: "Ich möchte unbedingt am Ende der Sieger sein und die Krone aufhaben." Hingsen wird von seiner Ehefrau Francesca Santonocito nach Australien begleitet, muss aber im Camp auf ihre Kochkünste verzichten: "Es gibt halt keine leckere Pasta meiner Frau, aber zwei Wochen muss man sich zusammenreißen."

Am Freitag, den 24. Januar 2025, startet die 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die Folgen werden dann täglich um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt und laufen auch im Stream bei RTL+. Moderiert wird die Sendung erneut von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41).