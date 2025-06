Film Alex Garland wollte ’28 Years Later‘ komplett auf Mandarin drehen

Bang Showbiz | 23.06.2025, 11:37 Uhr

Alex Garlands ursprüngliche Idee für ’28 Years Later‘ war, den Film „komplett auf Mandarin“ zu drehen.

Der 55-jährige Autor und Regisseur arbeitet gemeinsam mit Danny Boyle am dritten Teil des Horror-Franchise und gab zu, dass das Drehbuch, das er nach der COVID-19-Pandemie zu schreiben begann, „komplett und absolut generisch“ gewesen sei – allerdings mit einem „punkigen“ Twist.

Alex sagte dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Ja, es war komplett und absolut f****** generisch. An ’28 Days Later‘ haftete immer schon etwas leicht Punkiges, was, denke ich, mit meinem und Dannys Alter und der Gegend, in der wir aufgewachsen sind, zu tun hat.“ Die Idee hinter der Geschichte war laut dem Autor, dass eine Gruppe Militärkommandos die Quarantäne durchbricht und versucht, an den Ursprungsort des Virus zu gelangen, um ein Heilmittel zu finden. Dort angekommen, stoßen sie auf eine andere Gruppe, die bereits da ist – und versucht, das Virus als Waffe einzusetzen. „Das Punk-Element war, dass die Kommandos chinesische Spezialeinheiten wären und der Film komplett auf Mandarin mit Untertiteln laufen würde – einfach um die Leute auf verschiedenste Weise wahnsinnig zu machen.“

Der Film hätte große Actionsequenzen enthalten, darunter Schießereien und Massenangriffe. Und Alex hätte sich „eine ganze Reihe von Regisseuren vorstellen konnte, die das Projekt hätten übernehmen können“. Aber sein Gefühl, dass die Handlung zu vorhersehbar sei und einfach nicht passe, wurde bestätigt, als er das Drehbuch Danny Boyle übergab. Alex erinnerte sich: „Danny sagte im Grunde zu mir: ‚Alex, meinst du das ernst?‘ Er hat es nicht ganz so direkt formuliert. Oder vielleicht doch. Aber er versuchte auf nette Weise, es irgendwie zum Laufen zu bringen – schlug vor: ‚Was wäre, wenn wir das machen würden? Was, wenn wir dies machen würden?‘ Schließlich haben wir beide aufgegeben.“