Alex Warren reagiert nach Tonproblemen bei den Grammys

Alex Warren - Grammys 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2026, 18:00 Uhr

Alex Warren hat sich nach technischen Schwierigkeiten während seines Auftritts bei den Grammy Awards am Sonntag (01. Februar) zu Wort gemeldet.

Der als Best New Artist nominierte Sänger performte seinen Hit ‚Ordinary‘ in der Crypto.com Arena in Los Angeles, doch bereits während der Live-Übertragung fiel Zuschauern auf, dass etwas nicht stimmte. Warren kämpfte sichtbar mit seinem In-Ear-Monitoring, während der Ton offenbar verzögert und verzerrt bei ihm ankam.

Nach der Show veröffentlichte der Musiker ein Video auf Instagram, das den chaotischen Sound aus seiner Perspektive dokumentierte. Dazu schrieb er: „Wenn du bei den Grammys auftrittst und nur das hier in deinen Ohren hörst.“ In der Bildunterschrift kommentierte er selbstironisch: „Das würde auch nur mir passieren …“

Auf dem roten Teppich sprach Warren offen darüber, wie sehr sich sein Leben in kurzer Zeit verändert hat. Gegenüber ‚People‘ sagte er scherzhaft: „Ich musste sofort alle meine DMs löschen, als das alles losging. Es waren bestimmt 400. Wahrscheinlich gibt es schon eine einstweilige Verfügung – ich weiß es nicht.“

Der Sänger, dessen Musik stark von Worship-Songs beeinflusst ist, räumte außerdem ein, dass sein eigenes Musikwissen lange Zeit begrenzt gewesen sei. Im Gespräch mit dem ‚Guardian‘ erklärte er: „Die Leute haben mich immer gefragt, welche Musik ich kenne, und ich dachte nur: Ich habe keine Ahnung, wer diese Leute sind, und wünschte, ich wüsste es.“ Inzwischen bemühe er sich bewusst, mehr Alben zu hören und musikalisch offener zu werden. Besonders beeindruckt zeigte er sich von Charli xcx‘ Album ‚Brat‘: „Ich mochte es sehr. Ich dachte: Wow, so etwas habe ich noch nie von Anfang bis Ende gehört.“

Über die Wirkung seiner eigenen Songs sagte Warren abschließend: „Ich habe gemerkt, dass diese Songs den Menschen helfen. Das ist wichtig.“