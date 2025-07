Musik Alice Coopers Rat an Liam und Noel Gallagher von Oasis: ‚Kein Gezanke, Jungs‘

Alice Cooper - Fire Fight Australia 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2025, 18:00 Uhr

Alice Cooper hofft, dass das Oasis-Comeback „anhält“, und rät den ehemals zerstrittenen Gallagher-Brüdern, sich zusammenzureißen.

Der 77-jährige Shock-Rock-Veteran gibt zu, dass ihn die erbitterte 15-jährige Fehde zwischen Liam und Noel Gallagher – die aktuell ihre erste gemeinsame Tour seit 16 Jahren bestreiten – sehr mitgenommen habe. Er hofft, dass sie nicht wieder in alte Streitigkeiten verfallen und sich entscheiden, die Britpop-Band fortzuführen.

Er sagte gegenüber der Zeitung ‚The Times‘: „Oasis … Viel Glück. Ich hoffe, es hält an. Der Trick ist: Man lässt sich nicht scheiden – man trennt sich nur. Den Brüdern zuzusehen, ist so stressig. Kein Gezanke, Jungs. Stress ist ein Killer.“

Nach aktuellem Stand soll die ‚Oasis Live ’25‘-Tour – die am 4. Juli in Cardiff, Wales begann – mit zwei Shows in São Paulo, Brasilien im November enden. Frontmann Liam erklärte aber kürzlich, dass er und Gitarrist Noel in Bezug auf die Zukunft „einen Tag nach dem anderen“ angehen wollen. Und Alec McKinlay, Manager der ‚Slide Away‘-Gruppe, betonte, dass ‚Oasis Live ’25‘ nicht den Auftakt zu neuen Veröffentlichungen der Band darstelle. Er sagte gegenüber dem ‚Music Week‘-Magazin: „Das ist sehr eindeutig das letzte Mal, wie Noel es in der Presse auch klargestellt hat. Es ist eine Gelegenheit für Fans, die die Band noch nie gesehen haben, sie zu erleben – oder zumindest einige davon. Aber nein, es gibt keine Pläne für neue Musik.“

Die Nachricht schlug bei den Fans hohe Wellen. Ein Fan fragte Liam auf X: „Liam, ich weiß nicht, wer der Manager von Oasis ist, aber seine Haltung, uns mitzuteilen, dass es nach dieser Tour nichts mehr geben wird, war nicht sehr biblisch.“ Doch offenbar will der ‚Live Forever‘-Sänger die Zukunft mit seinem Bruder nicht komplett ausschließen. Liam antwortete: „Ich weiß es auch nicht, und die einzigen Menschen, die in Zukunft Entscheidungen über OASIS treffen werden, sind ICH und RKID [Noel] – also lasst uns das einfach einen Tag nach dem anderen angehen.“