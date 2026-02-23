Musik Alicia Keys blickt stolz auf ihren Durchbruch zurück

Alicia Keys - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 11:00 Uhr

Alicia Keys findet, dass sie mit ‚Fallin‘ einen „verdammt guten Job“ gemacht hat.

Die 45-jährige Sängerin feiert nächsten Monat das 25-jährige Jubiläum des gefühlvollen Songs – eine Leistung, auf die sie „sehr stolz“ ist.

Keys, die bei der Veröffentlichung von ‚Fallin‘ im März 2001 gerade einmal 20 Jahre alt war, sagte gegenüber ‚People‘: „Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese ganze Existenz namens Leben begreifen soll. Es ist sehr verrückt und wunderbar und aufregend und erstaunlich. Und wenn ich an das Mädchen in mir damals zurückdenke und daran, wie sie keine Ahnung hatte, überhaupt keine. Dass sie genau das tat, was man als „Fake it till you make it“ (dt. „Tu so, als könntest du es – bis du es wirklich kannst.“)bezeichnet – genau das tat sie, und sie hat verdammt gute Arbeit geleistet.“

Da die Sängerin, die mit ‚Fallin‘ sechs Wochen lang die Billboard Hot 100-Charts anführte, reifer geworden ist, schätzt sie ihr jüngeres Ich dafür, dass es stark geblieben ist und sich seiner Authentizität, Ehrlichkeit und Musik treu geblieben ist. Alicia erklärte: „Je mehr ich wuchs, desto mehr lernte ich. Und wenn ich an sie denke, bin ich ihr so dankbar, weil sie stark war, sie war klar. Auch wenn sie nicht alles wusste, wusste sie, was sie nicht wollte, und sie wusste, woran sie festhalten musste – und das waren Authentizität und Wahrheit und Ehrlichkeit und Musik. Ich bin sehr stolz, weil ich sie heute in mir wiedererkenne. Das ist etwas Wunderschönes. Es ist wirklich aufregend, diesen ganzen Weg zurückgelegt zu haben, all die Jahre kreativ gewesen zu sein und noch nicht einmal ansatzweise mein Ziel erreicht zu haben. Dafür bin ich dankbar.“

‚Fallin‘ wurde für ihr Debütalbum Songs in ‚A Minor‘ geschrieben und produziert.