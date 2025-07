Film Alison Brie spricht über Gerüchte zu ‚Masters of the Universe‘

Bang Showbiz | 30.07.2025, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin verrät, dass der mit Spannung erwartete Film nicht so ernst wie befürchtet wird.

Alison Brie hat angedeutet, dass ‚Masters of the Universe‘ nicht so ernst werden wird, wie es kürzlich vermutet wurde.

Es hatte Gerüchte gegeben, dass der kommende Actionfilm seinen eher leichten und campigen Stil gegen einen düsteren Ton eintauschen würde. Doch Brie, die in dem Streifen Evil-Lyn spielt, betonte, dass bisher noch nicht ausreichend über den Film bekannt sei, um zu urteilen. Als ‚Collider‘ die 42-jährige Schauspielerin fragte, ob der Film ernster sein würde, antwortete sie: „Ich glaube nicht, dass man so viel weiß, wie man zu wissen glaubt. Das ist alles, was ich dazu sagen werde.“

‚Masters of the Universe‘, basierend auf Mattels bekannter Spielzeugreihe und der Zeichentrickserie ‚He-Man and the Masters of the Universe‘ aus 1983, wird Nicholas Galitzine als He-Man, Jared Leto als Skeletor und Idris Elba als Man-At-Arms zeigen. In Bezug auf den Film verriet Brie, dass ‚Masters of the Universe‘ ihrer Meinung nach Jung und Alt gleichermaßen ansprechen werde. „Ich habe ‚Masters of the Universe‘ gemacht und ich glaube wirklich, ich sollte nicht zu viel darüber sagen“, stellte sie klar. „Aber ich denke, es wird wirklich Spaß machen, und ich glaube, es wird sowohl dem nostalgischen Publikum dienen, das He-Man in seiner Kindheit geliebt hat, als auch einer neuen Generation von He-Man-Fans.“

Der Film, der von Travis Knight (Regisseur von ‚Bumblebee‘) inszeniert wird, soll am 6. Juni 2026 in die Kinos kommen. Er folgt einem jungen Mann auf der Erde, der erfährt, dass er der Prinz eines fernen Planeten ist und ein magisches Schwert zurückerobern muss. Mit seiner Macht kehrt er heim, um sein Königreich gegen dunkle Kräfte zu verteidigen. Zum Cast gehören neben Brie auch Camila Mendes als Teela, Morena Baccarin als The Sorceress, Hafþór Júlíus Björnsson als Goat Man, James Purefoy als King Randor und Charlotte Riley als Queen Marlena.