Bewegendes Statement „Am Boden zerstört“: Auch Niall Horan trauert um Liam Payne

Niall Horan (r.) und Liam Payne wurden gemeinsam in der Band One Direction berühmt. (lau/spot)

SpotOn News | 18.10.2024, 15:27 Uhr

Nach dem Tod von Liam Payne hat sich auch das ehemalige One-Direction-Mitglied Niall Horan zu Wort gemeldet. Auf Instagram findet der Sänger bewegende Worte über seinen verstorbenen Kollegen.

Als letzter der Mitglieder der ehemaligen Boyband One Direction hat sich auch Niall Horan (31) persönlich zum Tod von Liam Payne (1993-2024) geäußert. Der Musiker ist nach einem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Mit der Gruppe One Direction feierte er große Erfolge. Sein Bandkollege Horan zeigt sich jetzt in einem Instagram-Statement "absolut am Boden zerstört" über den "Tod seines erstaunlichen Freundes".

Liam Payne war "der Hellste in jedem Raum"

Payne hatte sich in den vergangenen Wochen in Argentinien aufgehalten, da er dort unter anderem ein Konzert von Horans Welttournee erleben wollte. "Ich bin so glücklich, dass ich ihn kürzlich sehen konnte. Ich wusste leider nicht, dass ich, nachdem ich mich an diesem Abend von ihm verabschiedet und ihn umarmt hatte, mich für immer verabschieden würde. Es ist herzzerreißend", schreibt der dann auch in seinem Statement zum Tod seines Freundes.

Der Verstorbene hätte "eine Energie für das Leben und eine Leidenschaft für die Arbeit" gehabt, die ansteckend gewesen sei. "Er war der Hellste in jedem Raum und sorgte immer dafür, dass sich alle glücklich und sicher fühlten", so Horan. Eine Freundschaft wie die zu Payne "gibt es nicht oft in einem Leben".

"Es fühlt sich einfach nicht real an."

Auch Harry Styles findet bewegende Worte

Horan hat als letztes Mitglied von One Direction eine persönliche Stellungnahme zu dem Todesfall abgegeben. "Die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, werden für immer zu den wertvollsten Jahren meines Lebens gehören", erklärte Harry Styles (30) zuvor auf Instagram.

Schon am 17. Oktober hatten alle überlebenden Gruppenmitglieder ein gemeinsames Statement abgegeben. "Wir sind völlig erschüttert über die Nachricht von Liams Tod", heißt es dort. "Zu gegebener Zeit, und wenn alle dazu in der Lage sind, wird es mehr zu sagen geben. Aber erst einmal werden wir uns Zeit nehmen, um zu trauern und den Verlust unseres Bruders zu verarbeiten, den wir sehr geliebt haben."