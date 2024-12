Film Amanda Seyfried: Hauptrolle in Musical

Amanda Seyfried - January 2023 - Avalon - Critics Choice Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2024, 14:00 Uhr

Die 'Mamma Mia!'-Darstellerin wirkt erneut an einem Musical-Film mit.

Amanda Seyfried wird in dem Musical ‚Ann Lee‘ mitspielen.

Die 39-jährige Schauspielerin hat für die Hauptrolle in dem Film unterschrieben, der vom selben Team auf die Beine gestellt wird, das hinter dem Golden Globe nominierten Historiendrama ‚Der Brutalist‘ steht.

Mona Fastvold – Co-Autorin von ‚Der Brutalist‘ – fungiert bei dem neuen Film als Regisseurin, Co-Drehbuchautorin und Produzentin, während ihr Kollege Brady Corbet ebenfalls am Drehbuch mitwirkt. Der Komponist Daniel Blumberg hat die Musik für den Film geschrieben und produziert.

Das Musical wird als „epische Fabel“ über die religiöse Führerin Ann Lee beschrieben. Lee war das Gründungsmitglied der Shaker-Bewegung und wurde von ihren Anhängern als weiblicher Christus verkündet. Sie baute eine der größten utopischen Gesellschaften in der Geschichte der USA auf.

Damals war Lee ein seltenes weibliches religiöses Oberhaupt. Sie wurde 1736 in England geboren, wanderte aber 1774 mit einer kleinen Gruppe von Anhängern nach New York aus, wo sie zu einer mächtigen und prominenten Persönlichkeit wurde.

Für Amanda Seyfried sind Musicals ein vertrautes Gebiet. 2008 spielte sie Sophie Sheridan in dem Film ‚Mamma Mia!‘. Zehn Jahre später nahm sie die Rolle in der Fortsetzung ‚Mamma Mia! Here We Go Again‘ wieder auf. Anfang des Jahres verriet die Darstellerin, dass sie sich wünscht, dass Popstar Sabrina Carpenter zur Besetzung des nächsten Films gehört.

Als ‚ABC News‘ sie fragte, ob Carpenter ihre Tochter in dem Film spielen könnte, obwohl die Sängerin nur 13 Jahre jünger ist als sie selbst, erwiderte Seyfried: „Wisst ihr was? Alters-Make-up für mich. Das ist es, was es sein wird. Ich bin Schauspielerin. Ich werde es tun. Wenn Sabrina Carpenter meine Tochter spielen will, werde ich es möglich machen. Es ist in Ordnung. Sie ist… Ich bin ein großer Fan.“