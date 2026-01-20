Stars Amanda Seyfried: Oscar-Gewinn ’nicht notwendig‘ für erfolgreiche Karriere

Amanda Seyfried - 83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2026, 09:00 Uhr

Laut der 'Mamma Mia!'-Darstellerin können Schauspieler auch ohne Oscar-Gewinn eine erfolgreiche Karriere in Hollywood haben.

Amanda Seyfried ist der Meinung, dass ein Oscar „nicht notwendig“ für den beruflichen Erfolg als Schauspieler ist.

Die Hollywood-Darstellerin glaubt, dass sich die Menschen schnell nicht mehr daran erinnern, wer eine Trophäe gewonnen hat, und dass eine Nominierung sogar wertvoller sei, weil sie die Karriere und Sichtbarkeit eines Stars fördere. Auf die Frage, ob ein Oscar-Gewinn für sie wichtig sei, erklärte Amanda gegenüber ‚The New Yorker‘: „Nein. Erinnert ihr euch daran, wer in den letzten zehn Jahren gewonnen hat? Nicht der Sieg ist wichtig, sondern die Nominierung. Sie katapultiert einen nach vorne. Das ist Fakt.“

Die 40-Jährige fügte hinzu: „Brauche ich jetzt in einer oder zwei Wochen oder irgendwann einen? Nein, natürlich nicht. Wäre es großartig? Natürlich wäre es das – aus jedem Grund. Aber es ist nicht notwendig.“ Die Schauspielerin – die ihre erste Oscar-Nominierung 2021 für ihre Rolle als Hollywood-Starlet Marion Davies in dem Biopic ‚Mank‘ (2020) über Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz erhielt – ist überzeugt, dass eine lange, erfolgreiche Karriere aus klugen Entscheidungen entsteht und nicht aus Auszeichnungen.

Amanda – die nach ihren Nominierungen für die Titelrolle der Ann Lee bei den diesjährigen Golden Globes und Critics’ Choice Awards auch bei den Academy Awards im Rennen sein könnte – fügte hinzu: „Langlebigkeit in der Karriere eines Schauspielers ist geplant. Es geht um bewusste Entscheidungen, Kunst zu machen – neben den großen kommerziellen Projekten, die Spaß machen und gut bezahlt werden. Aber für mich ist all das Kunst.“

Am Donnerstag (22. Januar) wird die ‚Mamma Mia!‘-Darstellerin erfahren, ob sie für einen Oscar nominiert ist. „Ich habe das Gefühl, dass ich mich bereits bewiesen habe“, betonte sie. „Die Leute vertrauen mir, auch schwierige Dinge umzusetzen.“ Es sei ganz normal, als Schauspieler Höhen und Tiefen in seiner Karriere zu erleben. „Aber ich bin konsequent in meinen Entscheidungen, und ich bin konsequent in meinen Werten und Bedürfnissen“, ergänzte der Star.