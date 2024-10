Stars Amanda Seyfried: So wichtig sind Haustiere

Amanda Seyfried at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2024, 10:33 Uhr

Die Schauspielerin könnte sich ein Leben ohne ihren Fellfreund nicht vorstellen.

Amanda Seyfried glaubt, dass Haustiere ihren Besitzern einen „Sinn“ geben.

Zur Familie der Schauspielerin gehören nicht nur Ehemann Thomas Sadoski und ihre Kindern Nina (7) und Thomas (4), sondern auch ihr Hund Finn.

Gegenüber ‚People‘ verrät die 38-Jährige, wie sehr der Vierbeiner ihr Leben bereichert. „[Haustiere geben uns] einen Sinn. Egal, was wir sagen, wir können die Tatsache nicht leugnen, dass wir einen Sinn brauchen“, schildert sie. „Die Verantwortung, sich um Tiere zu kümmern, die keine Stimme haben und nicht viel für sich selbst tun können, gibt uns so viel mehr, als wir ihnen jemals geben könnten.“

Die ‚Mamma Mia!‘-Darstellerin fügt hinzu: „Ich weiß nicht, wie meine Zwanziger ohne Finn ausgesehen hätten. Ich weiß nicht, wie ich mich in Hollywood zurechtgefunden hätte. Ich meine, ich habe mich aus vielen Schwierigkeiten herausgehalten, weil ich diesen Mann hatte, zu dem ich nach Hause kommen konnte.“

Amanda adoptierte den mittlerweile 15 Jahre alten Australien Shepherd, während sie am Set der HBO-Serie ‚Big Love‘ arbeitete. „Etwa 24 Stunden nachdem ich ihn bekommen hatte, merkte ich, dass etwas an mir ihn brauchte“, erzählte sie 2019 im ‚People‘-Interview. „Er hat mein Leben komplett verändert und mir geholfen, meine Einsamkeit und meine Unabhängigkeit zu finden. Ich nahm ihn mit nach Hause und dachte, ich würde ein Zuhause für ihn finden und ihn für ein paar Wochen behalten, aber ich habe mich sofort in ihn verliebt. Ich dachte nur: ‚Ich werde ihn beschützen‘, und dann hat er mich beschützt.“