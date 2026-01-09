Stars Amanda Seyfried: ‚The Housemaid – Wenn sie wüsste‘-Dreh war befreiend

Bang Showbiz | 09.01.2026, 09:00 Uhr

Amanda Seyfried fühlte sich während der Dreharbeiten zu ‚The Housemaid – Wenn sie wüsste‘ „so befreit“.

Die 40-jährige Schauspielerin spielte neben Sydney Sweeney in dem erfolgreichen Mystery-Thriller mit und Seyfried gibt zu, dass sie es genossen hat, in dem Film eine verstörte Hausfrau zu spielen.

Die blonde Schönheit erzählte dem ‚W‘-Magazin: „Ich spiele an der Seite von Sydney Sweeney, und wir haben die gleiche Schuhgröße, sind gleich groß und kichern auf die gleiche Weise. Es war so verrückt – in gewisser Weise ist dieser Film wie ‚Black Swan‘ oder ‚Weiblich, ledig, jung sucht …‘, aber lustig. Ich durfte so richtig loslegen. Der Regisseur, Paul Feig, gab mir die seltsamsten Anweisungen. Er sagte: ‚Okay, bring [Sydney] dazu, zu glauben, dass du sie küssen wirst!‘ Ich fühlte mich so befreit.“

Seyfried lobte Sweeney zuvor in den höchsten Tönen und beschrieb ihre Co-Darstellerin als „Schatz“. Sie bemerkte, dass ein plötzlicher Aufstieg zum Ruhm „gefährlich“ sein kann. Die Schauspielerin lobte jedoch ihre jüngere Co-Darstellerin für ihren Umgang mit der Öffentlichkeit.