Film Amanda Seyfried und Scoot McNairy in ‚The Life and Deaths of Wilson Shedd‘

Bang Showbiz | 14.05.2025, 11:00 Uhr

Amanda Seyfried und Scoot McNairy spielen die Hauptrollen in dem Gefängnisausbruch-Thriller ‚The Life and Deaths of Wilson Shedd‘.

Der kommende Film von Tim Blake Nelson erzählt die Geschichte eines Lehrers in einer missbräuchlichen Ehe, der sich in einen Sträfling verliebt, nachdem er einen Job in einem Hochsicherheitsgefängnis bekommen hat. Der Film wird ein Wiedersehen für den 39-jährigen Seyfried und Nelson sein, die sich auch in dem kommenden historischen Musikfilm ‚Ann Lee‘ gegenüberstehen werden, in dem Amanda die titelgebenden Gründungsführerin der religiösen Sekte Shakers verkörpert.

Nelson wird von ‚Deadline‘ mit den Worten zitiert: „Ich fühle mich zutiefst glücklich, diese Geschichte mit einer so außergewöhnlichen Hauptbesetzung erzählen zu können. Ich habe Amanda immer bewundert, und die Zusammenarbeit mit ihr an Mona Fastvolds Film ‚Ann Lee‘ im letzten Sommer hat mir bestätigt, was für eine außergewöhnliche Person sie neben ihrem Talent ist.“ Nelson gab zu, dass McNairys Rolle eine „anspruchsvolle Rolle“ ist, aber er freut sich darauf, den 47-jährigen Schauspieler die Rolle „meistern“ zu sehen. Er fügte hinzu: „Was Scoot betrifft, so ist es großartig, ihm eine so anspruchsvolle Rolle anbieten zu können. Niemand hat gesehen, wie er das getan hat, was er in dieser Rolle erreichen will. Es wird großartig sein, mit diesen beiden Darstellern am Set zu sein.“

‚The Life and Deaths of Wilson Shedd‘ – produziert von Julie Buck, Nelson, Ryan Bartecki, Miles David Romney und Billy Hines – wird in Georgia produziert. Nelson sagte: „Es ist eine schwierige Geschichte, aber auch eine, die ihr Publikum packen und nicht mehr loslassen soll. Wir haben eine Besetzung und eine Crew von Leuten zusammengestellt, die sich dem Ziel verschrieben haben, etwas zu schaffen, das nicht nur fesselnd, sondern auch unvergesslich ist.“