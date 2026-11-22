Film ‚American Psycho‘-Reboot vor dem Aus: Luca Guadagnino bestätigt Scheitern des Projekts

Director Luca Guadagnino - Premiere of Amazon MGM Studios - After The Hunt - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2026, 13:00 Uhr

Regisseur Luca Guadagnino hat bekannt gegeben, dass die geplante Neuverfilmung von 'American Psycho' nicht zustande kommt.

Die geplante Neuverfilmung von ‚American Psycho‘ wird offenbar nicht realisiert.

Regisseur Luca Guadagnino hat nun bestätigt, dass die Neuauflage des Kultfilms vorerst nicht zustande kommt. Der Filmemacher, der mit ‚Call Me by Your Name‘ internationale Bekanntheit erlangte, sollte gemeinsam mit Drehbuchautor Scott Z. Burns eine neue Adaption des gleichnamigen Romans von Bret Easton Ellis aus dem Jahr 1991 entwickeln. 2024 war erstmals bekannt geworden, dass die beiden an dem Projekt arbeiteten. Nun gibt es allerdings ein ernüchterndes Update.

Im Podcast ‚Crew Call‘ von ‚Deadline‘ erklärte Guadagnino: „Scott Z. Burns hat ein fantastisches Drehbuch geschrieben. Leider wird daraus, während wir hier sprechen, nichts.“ Die Nachricht kommt, nachdem Autor Bret Easton Ellis Anfang des Jahres berichtet hatte, dass mehrere namhafte Schauspieler die Hauptrolle des psychopathischen Bankers Patrick Bateman abgelehnt hätten. In der ursprünglichen Verfilmung aus dem Jahr 2000 wurde die Figur von Christian Bale gespielt. In seinem eigenen Podcast verriet Ellis, dass einige bekannte Darsteller abgesagt hätten, weil sie möglicherweise nicht in die Fußstapfen von Bale treten wollten.

Der Autor merkte an, dass Burns inzwischen eine neue Drehbuchfassung geschrieben habe, nachdem mehrere Schauspieler die vorherige Version abgelehnt hatten. Zugleich betonte er, dass der neue Film „keinerlei Ähnlichkeit“ mit der bisherigen Verfilmung haben werde. Der 62-Jährige erklärte weiter: „Soweit ich weiß, unterscheidet sich dieser Film komplett von Mary Harrons Verfilmung aus dem Jahr 2000. Es ist eine völlig andere Herangehensweise, die keinerlei Ähnlichkeit mit diesem Film haben wird.“

Auch Christian Bale äußerte sich zu einer möglichen Neubesetzung. Der Schauspieler räumte ein, dass die Übernahme der Rolle eine mutige Entscheidung wäre. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sagte er: „Wer es versuchen möchte, soll es ruhig wagen.“ An die Zusammenarbeit mit Regisseurin Mary Harron erinnere er sich gerne zurück. Allen, die sich an eine Neuauflage wagten, wünsche er viel Erfolg.

‚American Psycho‘ ist eine satirische Horrorgeschichte über Patrick Bateman, einen wohlhabenden Investmentbanker aus Manhattan, der seine psychopathische Gewaltbereitschaft und mörderischen Impulse hinter einer charmanten Fassade und materiellem Erfolg verbirgt. Mit seiner zunehmenden Besessenheit von Status und Kontrolle verliert er immer mehr den Bezug zur Realität. Dabei offenbart sich die Leere und Brutalität der Konsumkultur der 1980er-Jahre.