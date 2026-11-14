Film Margot Robbie übernimmt Hauptrolle in ‚The Week of Pain‘

Margot Robbie from Paris Fashion Week - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2026, 13:00 Uhr

Margot Robbie übernimmt die Hauptrolle in 'The Week of Pain'.

Margot Robbie hat ein neues Filmprojekt an Land gezogen.

Die 36-jährige Schauspielerin wird in ‚The Week of Pain‘ für das US-amerikanische Studio A24 vor der Kamera stehen. Für die Australierin ist es die erste Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, übernimmt Kristoffer Borgli die Regie und verfasst auch das Drehbuch. Der Filmemacher machte zuletzt mit ‚The Drama‘ auf sich aufmerksam, in dem Robert Pattinson und Zendaya die Hauptrollen spielen. A24 finanziert und produziert das neue Projekt. Unterstützung kommt von der Produktionsfirma Square Peg sowie Dilemma Films und Robbies eigener Firma LuckyChap. Welche Geschichte ‚The Week of Pain‘ erzählen wird, ist bislang allerdings nicht bekannt. Die Verantwortlichen halten die Handlung noch unter Verschluss. Borgli hatte bereits 2023 mit ‚Dream Scenario‘ für A24 gearbeitet. In der Komödie spielte Nicolas Cage einen Mann, der plötzlich in den Träumen fremder Menschen auftaucht. Mit Robbie gewinnt der Regisseur nun eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods für sein nächstes Vorhaben.

Während Robbie mit neuen Rollen ihre Karriere weiter ausbaut, bleibt eine andere Figur mit ihrem Namen eng verbunden: Harley Quinn. Ob sie die Comic-Heldin noch einmal verkörpern wird, ist allerdings ungewiss. James Gunn, ehemaliger Chef von DC Studios, äußerte sich dazu in dem Podcast ‚The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast‘. Gunn erklärte, dass ‚The Suicide Squad‘ grundsätzlich zum offiziellen DC-Universum gehöre. Bei Harley Quinn gebe es jedoch noch ein Fragezeichen. „Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ihre Zukunft aussehen wird“, sagte er. Gleichzeitig machte er deutlich, wie sehr er Robbie in der Rolle schätzt. Seit ihrem ersten Auftritt als Harley sei sie zu „dem größten weiblichen Star der Welt“ geworden. Ob sie selbst noch einmal in die Rolle schlüpfen wolle, wisse er allerdings nicht. „Vielleicht hat sie damit abgeschlossen“, vermutete Gunn.

Robbie hatte Harley Quinn 2016 in ‚Suicide Squad‘ und vier Jahre später in ‚Birds of Prey‘ gespielt. Dass sie bei ihrer Filmauswahl vor allem das Publikum im Blick hat, betonte die Schauspielerin bereits früher. Gegenüber der australischen ‚Vogue‘ erklärte sie, sie denke am Set nicht darüber nach, wie Kritiker einen Film bewerten könnten. Viel wichtiger sei für sie die emotionale Reaktion der Zuschauer. „Ich glaube, man sollte Filme für die Menschen machen, die auch Eintrittskarten dafür kaufen“, sagte Robbie.